Nach Brand bei Karls in Elstal: Erlebnis-Dorf bei Berlin hat wieder geöffnet

Elstal. Es geht weiter bei Karls in Elstal! Trotz des Feuers am Dienstag, das den Stall, die Werkstatt, den Imbiss und auch die Kartoffelrutsche zerstörte, hat der Freizeitpark nördlich von Berlin am Mittwoch wieder seine Pforten geöffnet. „Seit 8 Uhr läuft der Betrieb wieder wie gewohnt“, erklärt Robert Dahl.

Wie der Unternehmer am Mittwoch gegenüber der OZ betont, seien auch alle Mitarbeiter wieder im Einsatz. „Es gab drei Personen, die Symptome einer Rauchgasvergiftung hatten, die waren gestern beim Arzt und wurden nach einer Stunde wieder entlassen. Sie sind heute wieder bei der Arbeit.“ Die Feuerwehreinsatzleitung sprach am Dienstagabend in der Bilanz noch von zehn Verletzten.

Karls Erlebnis-Dorf in Elstal: 65 Feuerwehrleute vor Ort

Das Feuer war am Dienstagvormittag in einer Werkstatt auf dem Karls-Gelände ausgebrochen. Rund 65 Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude verhindern.

Nach Feuerwehrangaben waren etwa 200 Besucher beim Ausbruch des Feuers im Park. Das Gelände wurde evakuiert. Gemessen an den Ausmaßen des Brandes und der Besucherzahl sei man glimpflich davon gekommen, berichteten mehrere der Einsatzkräfte.

Den Sachschaden schätzte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag auf einen sechsstelligen Betrag. Robert Dahl konnte noch keine Angaben zum entstandenen Schaden machen. Er will auf jeden Fall die abgebrannten Gebäude möglichst schnell wieder aufbauen und die in Mitleidenschaft gezogene Kartoffelsackrutsche ersetzen. „Vielleicht wird alles sogar schöner als bisher“, gibt sich der Unternehmer optimistisch.

