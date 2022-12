Das Kreuzfahrtschiff „Aidabella“ war am Donnerstag mit einer Kaimauer in Hamburg kollidiert und die Weiterfahrt wegen eines Risses untersagt worden. Die Rostocker Reederei Aida-Cruises teilte nun mit, wann das Schiff wieder ablegen kann.

Das Kreuzfahrtschiff „Aidabella“ ist in Hamburg gegen eine Kaimauer geprallt. Sie soll in Kürze weider ablegen können.

Nach Crash an Kaimauer in Hamburg: Wann die „Aidabella“ wieder ablegen darf

Hamburg/Rostock. Das bei einem Anlegemanöver in Hamburg leicht beschädigte Kreuzfahrtschiff „Aidabella“ soll nach Angaben der Reederei an diesem Wochenende wieder ablegen. Der Schaden am Schiff sei am Donnerstag untersucht worden. Zur Reparatur sei die „Aidabella“ am Abend vom Kreuzfahrtterminal auf Steinwerder zum benachbarten Mönckebergkai gewechselt. „Aufgrund der bisher vorliegenden Erkenntnisse sind wir sehr zuversichtlich, dass „Aidabella“ am Wochenende ablegen kann“, teilte eine Sprecherin der Rostocker Reederei Aida-Cruises am Freitag mit.

Riss am Rumpf der „Aidabella“

Beim Touchieren der Kaimauer in Steinwerder war nach Angaben der Polizei ein leichter Schaden am Rumpf des Schiffes entstanden. „Es gab einen kleinen Riss“, sagte ein Polizeisprecher. Menschen kamen nicht zu Schaden. Als Ursache werde ein technischer Defekt vermutet. Die Ermittlungen dauern an. Die Wasserschutzpolizei hatte am Donnerstagmorgen ein Weiterfahrverbot ausgesprochen.

Das Schiff war laut Aida-Cruises am Donnerstagmorgen von einer 26-tägigen Reise nach Hamburg zurückgekehrt und sollte ursprünglich noch am Abend wieder in Richtung Karibik ablegen. Die Mehrzahl der Gäste für die neue Tour habe bereits am Donnerstag eingecheckt, hieß es.

Von dpa