﻿Nach Einsatz in Venezuela: Lehrer-Ehepaar aus Rostock unter Untreue-Verdacht

Ein Mann zählt an einer Bushaltestelle in Caracas Bolivar-Scheine im Wert von einem Dollar. Ein Lehrer-Ehepaar aus Rostock, dass viele Jahre an der deutschen Auslandsschule Colegio de Humboldt in Caracas (Venezuela) tätig war, soll in dieser Zeit Gelder veruntreut haben.

© Quelle: Ariana Cubillos/AP/dpa