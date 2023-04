﻿Nach E-Roller-Verbot in Paris: Was machen Rostock, Greifswald und Stralsund?

In der Stadt der Liebe werden E-Roller ab September verboten sein, das ist das Ergebnis einer Bürgerbefragung. Auch in Rostock, Greifswald und Stralsund werden jeden Tag Hunderte der Scooter bewegt – nicht jeder freut sich darüber. Die OZ hat nachgefragt, was die Pariser Entscheidung für MV bedeutet.

Rostock/Greifswald. Zu gefährlich während der Fahrt, zu chaotisch im Stand und letztlich sicherlich auch mit zu wenig Pariser Chic: Die bis zu 20 km/h schnellen Elektro-Roller sind aus den Metropolen dieser Welt fast nicht mehr wegzudenken, in der französischen Hauptstadt aber haben sie ab dem 1. September nichts mehr zu suchen. Infolge einer Bürgerbefragung verbietet die Modestadt den Verleih von E-Scootern ganz offiziell. Die Anbieter müssen ihre rund 15 000 Fahrzeuge demnach aus dem Verkehr ziehen.

Auch in großen Städten in Mecklenburg-Vorpommern ermöglichen verschiedene Betreiber die spontane Fahrt mit den Leihrollern. Immer wieder kommt es dabei auch zu Unfällen. Zu Todesopfern wie in Paris – die französische Hauptstadt meldete laut der Zeitung „Le Monde“ im vergangenen Jahr 408 Unfälle mit E-Scootern mit drei Toten und 459 Verletzten – kam es in MV bisher glücklicherweise jedoch nicht.

Alkohol häufiger Ursache für Unfälle mit E-Rollern

Rostock beispielsweise verzeichnete laut Polizeistatistik sechs Unfälle mit zwei Verletzten im Jahr 2020, im Jahr darauf waren es 20 Unfälle mit acht Verletzten. Ähnliche Zahlen wurden 2022 registriert.

In der Hansestadt Stralsund gab es 2021 laut Mitteilung des Polizeihauptreviers fünf Verkehrsunfälle mit E-Scootern, im Folgejahr nicht mehr. Auffällig oft waren die Fahrer der E-Roller den Angaben zufolge alkoholisiert, obwohl die Nutzung nur nüchtern erlaubt ist.

Als Problem sehen die Städte zudem, dass die Leihfahrzeuge vielerorts unkoordiniert und rücksichtslos abgestellt werden. In Greifswald haben sich die E-Roller unter anderem als Hindernis für den Winterdienst erwiesen. Immer wieder mussten die Mitarbeiter von ihren Fahrzeugen absteigen und die Roller wegräumen, teilte Rathaussprecherin Andrea Reimann am Donnerstag mit. Das Gleiche werde jetzt bei der beginnenden Grünpflege befürchtet.

Häufig lassen Nutzer die E-Roller nach Gebrauch unachtsam und rücksichtlos auf Gehwegen liegen. © Quelle: Frank Söllner

Auch in Rostock gibt es immer wieder Ärger mit unachtsam abgestellten E-Scootern, die auf Bürgersteigen herumliegen. Sie versperren Rollstuhlfahrern und Eltern mit Kinderwagen den Weg und machen es auch sehbehinderten Menschen schwer, sich ungefährdet fortzubewegen.

Deshalb würden künftig Abstellzonen eingerichtet, in denen Nutzer ihre Fahrzeuge parken sollen, um etwas mehr Ordnung zu schaffen, so Rostocks Mobilitätskoordinator Steffen Nozon. Mittelfristig soll dann das Parken in anderen Bereichen komplett untersagt werden, beispielsweise in den engen Gassen der Altstadt.

Alte Hansestädte wie Wismar häufig zu eng für E-Scooter

Die engen Gassen der Altstadt sind auch ein Grund dafür, dass E-Roller in Wismar nicht zum Stadtbild gehören. Laut Rathaussprecher Marco Trunk habe es vor etwa anderthalb Jahren eine Anfrage eines Anbieters gegeben, die jedoch abgelehnt werden musste. Ihm zufolge bezog sich der Nutzungsantrag auf die gesamte Stadt, jedoch würde eine solche Erlaubnis nur für spezifische Gebiete erteilt. Hinzu komme, dass die Straßen in der Wismarer Altstadt für die Nutzung viel zu eng seien, um diese gefahrlos erlauben zu können, so Trunk.

Den Verleih der E-Roller nach Pariser Vorbild komplett verbieten wollen aber weder Rostock noch Greifswald oder Stralsund. Rostock kooperiere gut mit ihren derzeit drei Anbietern Moin, Tier und Voi, sagte Mobilitätskoordinator Nozon. „Wir sehen, dass viele das Angebot nutzen, vor allem für die letzte Meile von oder ab Knotenpunkten des ÖPNV.“ Auch in Stralsund habe sich die Nutzung der Scooter der Anbieter Moin und Tier etabliert, hieß es von der Stadt.

Anbieter Moin und Tier in MV sehen Verbot in Paris gelassen

Die Anbieter sehen ihre Angebote als „sinnvolle Ergänzung oder sogar als Alternative zum privaten Pkw“, die nicht durch Verbote ausgebremst werden dürften. Deutsche Städte sollten sich für die Erreichung ihrer Klima- und Verkehrsziele eher auf den Ausbau der dringend benötigten Infrastruktur für E-Scooter, Fahrräder und andere Formen der Mikromobilität konzentrieren, so Tier-Unternehmenssprecher Patrick Grundmann. Er gehe nicht davon aus, dass die Entscheidung in Paris Auswirkungen auf Städte in MV habe.

So viele E-Roller sind in Städten in MV unterwegs Um den Überblick zu behalten, haben die meisten Städte ein Kontingent festgelegt, wie viele E-Roller in ihrem Gebiet unterwegs sein dürfen und entsprechende Konzessionen an die Anbieter vergeben. In Rostock dürften maximal 2000 Fahrzeuge im Umlauf sein, derzeit teilen sich die drei Anbieter Moin, Tier und Voi die Kapazitäten und kommen auf 1500 E-Roller. In der Hansestadt Stralsund haben die Anbieter Moin und Tier laut Rathausangaben Verträge über je 100 Scooter, die sie zu verlängern gedenken. In Greifswald dürfen laut Vorgaben der Stadt insgesamt 300 E-Roller unterwegs sein. Davon betreibt Moin derzeit 100 Stück und Tier unterhält 150 Stück. Bei Ärger mit den Elektro-Rollern können sich Einwohner direkt an die Anbieter wenden. Wenn ein Scooter der Marken Moin oder Tier in der Hansestadt Rostock falsch geparkt wurde oder im Weg liegt, kann das an die E-Mail-Adresse: rostockescooter@googlegroups.com gemeldet werden. Für Fragen und Hinweise ist der Anbieter Moin auch unter: support@moin-sharing.app zu erreichen und der Anbieter Tier unter: mytier-support@tier.app. Für Beschwerden über Roller des Anbieters Voi gilt die E-Mail-Adresse: support@voi.com. Zudem sind die Anbieter auch telefonisch für Hinweise erreichbar: Moin (0381/36 76 81 78), Tier (von 8 bis 20 Uhr: 030/56 83 86 51) sowie Voi (040/4 11 12 00 00)

Marvin Utech von MIR Solutions GmbH, dem Betreiber der E-Roller der Marke Moin, verwies zudem darauf, dass sich bei der Bürgerbefragung in der französischen Hauptstadt mit rund 1,3 Millionen Wahlberechtigten nur etwa 100 000 Menschen beteiligt hätten. „Man sollte an dieser Stelle festhalten, dass sich rund 93 Prozent der Pariser nicht gegen E-Scooter ausgesprochen haben“, so Utech.