﻿Scholz’ Lehre aus Nord-Stream-Anschlägen: Marine soll Infrastruktur in der Ostsee schützen

Rostock. Häfen, Daten-Leitungen, Pipelines, Windparks: Nato und Bundeswehr sollen die kritische Infrastruktur in der Ostsee besser schützen. Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einem Besuch an Bord der „Mecklenburg-Vorpommern“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Fregatte ist das Flaggschiff der schnellen, maritimen Eingreiftruppe des nordatlantischen Bündnisses und befindet sich derzeit mit Schiffen aus Polen, den Niederlanden, Frankreich, Spanien und Portugal im Einsatz in der Ostsee. Und zu ihrem Auftrag gehört es auch, Deutschlands „Lebensadern“ im Meer zu verteidigen und zu beschützen.

Pikant: Ausgerechnet zum Besuch des Bundeskanzlers und des Nato-Manövers „Baltops“ gab Russland bekannt, ebenfalls ein großes Manöver in der Ostsee zu starten. Scholz dazu: „Das macht mir keine Sorge.“ Die Nato habe die Kraft, jedes Mitgliedsland jederzeit zu verteidigen.

Russland startet Militärmanöver in der Ostsee Die Übung soll bis zum 15. Juni dauern. Auch im Japanischen und Ochotskischen Meer hat die russische Marine mit Manövern begonnen. © Quelle: Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch der Kommandant des Nato-Verbandes, Flottillenadmiral Thorsten Marx, bleibt angesichts von 3500 Soldaten, 40 Schiffen und 25 russischen Kampfjets entspannt: „Wir erwarten, dass sich die russische Seite an internationalen Regeln hält. Zuletzt waren sie aber sehr bemüht, Missverständnisse zu vermeiden.“ Offenbar anders als in der Luft, wo Eurofighter zuletzt mehrfach russische Jets abfangen mussten.

Umdenken bei Nato und Marine nach Nord-Stream-Anschlägen

Nach den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines habe es ein Umdenken gegeben: „Wir haben neue Anstrengungen unternommen, um unsere Infrastruktur zu schützen“, so der Kanzler. In Details ging er nicht. Aber: Nicht nur die Küstenwache – die Bundespolizei See –, sondern auch die Marine seien in den Schutz von Datenleitungen und Pipelines auf dem Meeresgrund, Windparks und Stromleitungen eingebunden. „Die Marine liefert jederzeit ein Lagebild, die Nato bewertet die Sicherheitslage. Wir haben jetzt eine ganz andere Klarheit, was los ist – und was nicht“, sagt Scholz.

Olaf Scholz bei Marine-Manöver in der Ostsee Nato-Verband übt für den Ernstfall. Bundeskanzler Scholz überzeugt sich von den Fähigkeiten der deutschen Marine. © Quelle: Andreas Meyer

Er besucht am Montag auch ein Minensuchboot der Marine – die „Bad Bevensen“. Nach OZ-Informationen sollen die kleinen Schiffe sowie die Spezialkräfte der Marine verstärkt in den Schutz auch des Seehafens Rostocks oder des LNG-Terminals in Lubmin eingebunden werden.

Flottilenadmiral Thorsten Marx, Kommandant des Nato-Verbandes: „Wir überwachen die Ostsee stärker denn je.“ Dazu gehöre auch eine verstärkte Präsenz von Kriegsschiffen der Nato und der Deutschen Marine. Marx: „Wir fahren die neuralgischen Punkte ab und schrecken so potenzielle Gefährder ab – so wie eine Polizeistreife, die nachts durch ein Wohngebiet fährt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Scholz kündigt mehr Geld für die Verteidigung an

Scholz hatte am Morgen das Marinekommando in Rostock besucht, bevor es raus auf See ging. Die Marine führte dem Besucher aus Berlin unter anderem die Jagd auf U-Boot, das Entern eines Schiffes und auch Luftverteidigungsübungen mit Tornado- und Eurofighter-Kampfflugzeugen vor. Scholz zeigte sich beeindruckt, lobt den Einsatz der Bundeswehr und ihrer Soldaten. Sie würden Deutschlands Sicherheit gewährleisten.

Der Bundeskanzler kündigte zudem an, mehr Geld für die Verteidigung ausgeben zu wollen – auch über das 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen hinaus. „Wir haben uns in der Regierung darauf verständigt, das Zwei-Prozent-Ziel der Nato zu erfüllen“, so der Kanzler. Heißt: Zwei Prozent der deutschen Wirtschaftskraft sollen künftig jährlich in die Bundeswehr fließen.

Die Wunschliste ist lang: Für den Standort Hohe Düne sollen fünf weitere Korvetten beschafft werden. Viele Schiffe müssen in absehbarer Zeit ausgetauscht werden – wie auch die „Mecklenburg-Vorpommern“, die bald 30 Jahre in Dienst ist.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Marine-Insepekteur Jan Kaack hatte zudem mit der Zielvorgabe 2035 die Beschaffung neuer U-Boote und Unterwasser-Drohnen gefordert. Auch will die Marine ihre Infanterie aufstocken – zur Verteidigung der Küste. Und die Seestreitkräfte wünschen sich mehr Lenkwaffen – ausdrücklich auch für einen möglichen Einsatz im Ostsee-Raum.

OZ