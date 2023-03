﻿Nach Pleite der MV Werften: 1700 Beschäftigte haben heute wieder Arbeit

Schwerin. Rund 1700 ehemalige Beschäftigte der insolventen MV Werften sind heute wieder in Lohn und Brot. Diese Bilanz zogen Transfergesellschaft, Arbeitsagentur und Insolvenzverwaltung am Dienstag und werteten dies überwiegend als Erfolg.

Zu Spitzenzeiten hatten die MV Werften 3100 Beschäftigte. Etwa 700 suchten sich mit der Insolvenz eine andere Arbeit, die übrigen 2400 Werftarbeiter wechselten in die Transfergesellschaft.

Von diesen Beschäftigten aus der Transfergesellschaft arbeiten etwa 1000 inzwischen in Nachfolgeunternehmen an den Werftstandorten in Wismar, Warnemünde und Stralsund. Weitere hundert Mitarbeiter sind noch auf der insolventen Werft beschäftigt. Etwa 600 sind aus der Transfergesellschaft zu einem anderen Arbeitgeber gewechselt. Rund 600 Beschäftigte gingen in die Arbeitslosigkeit, hundert in Rente.

IG Metall: Wichtige Brücke in neue Beschäftigung

Alle Anwesenden bei der Pressekonferenz in Schwerin zogen ein positives Fazit der Arbeit der Transfergesellschaft. „Das war ein wichtiger Teil der Brücke in eine neue Beschäftigung“, sagte etwa Daniel Friedrich, Bezirksleiter der Gewerkschaft IG Metall Küste.

Allerdings betonte er auch, dass an den Werftstandorten weiterhin 2000 der früheren Arbeitsplätze nicht wieder neu geschaffen wurden. „Ich habe immer noch Hoffnung, dass noch mehr Kollegen eine neue Arbeit mit Tarifbindung an den Standorten finden und wir so das Personal im Land halten können.“

240 000 Stunden Qualifizierung und Umschulung

Markus Biercher, Chef der Regionaldirektion Nord der Arbeitsagentur, lobte: „Die Transfergesellschaft war ein feinstes sozialpartnerschaftliches Projekt.“ Insgesamt wurden in einem Jahr mehr als 240 000 Stunden Qualifizierung und Umschulung geleistet und Jobbörsen mit allen Unternehmen in der Region, die Mitarbeiter suchen, abgehalten.

Angesichts des wachsenden Fachkräftemangels prognostizierte Biercher sogar, dass die Transfergesellschaft der MV Werften ein Auslaufmodell gewesen sein könnte: „Ich wage die vorsichtige Prognose, dass dieses Vorhaben eines der letzten dieser Art war: Der Bedarf an qualifizierten Beschäftigten ist so groß, dass es solche Brücken nicht mehr braucht.“

In Transfergesellschaften werden die Mitarbeiter von Unternehmen aufgefangen, die insolvent gehen und keine Aussicht auf Weiterbetrieb haben. Sie erhalten dort so viel Geld wie in Kurzarbeit, werden weitergebildet und nach Möglichkeit in neue Jobs vermittelt.

Insolvenzverwalter: Verfahren erfreulich gut verlaufen

Auch Insolvenzverwalter Christoph Morgen betonte, ohne die Transfergesellschaft wären bei MV Werften die Lichter sofort ausgegangen: „Bei der Insolvenzeröffnung war zwar Betriebsvermögen in Form von Schiffen, Stahl und Beton vorhanden, aber kein Geld. Ohne die Transfergesellschaft hätten alle Mitarbeiter entlassen werden müssen.“

Das Insolvenzverfahren selbst sei „erfreulich gut verlaufen“, sagte Morgen. „Die Erlöse durch den Verkauf der Standorte und des Betriebsvermögens waren deutlich höher als zu Beginn prognostiziert, das Schiff ,Global Dream’ wird fertiggebaut und es gibt eine Perspektive für alle drei Standorte.“ Auch werde das Darlehen des Landes in Höhe von 18 Millionen Euro zurückgezahlt.

Bis Mai wieder 500 Werftarbeiter in Wismar

In Wismar werde derzeit der Fertigbau des für den asiatischen Markt konzipierten Kreuzfahrtschiffes für den Disney-Konzern als Käufer vorbereitet, sagte Morgen. Dafür sei die Wismarer Werft, die bereits an den Kieler Marineschiffbauer TKMS verkauft wurde, von TKMS zurückgemietet und an die Meyer Werft Papenburg untervermietet. Bis Mai würden in Wismar wieder rund 500 Beschäftigte eingestellt.

TKMS würde in Wismar gerne unter anderem die neue Fregattenklasse F 127 bauen. Doch wegen der unklaren Auftragslage des Bundes hatte sich der Betriebsstart in Wismar zuletzt verzögert. Morgen hofft nun, dass es in etwa zwei Jahren einen nahtlosen Übergang von der „Global Dream“ hin zum Marineschiffbau geben könnte.

Warnemünde hofft auf weitere Jobs – Stralsund fehlt große Ansiedlung

In Warnemünde steht noch zur Debatte, ob das belgische Unternehmen Smulders auf einem Teil des Werftgeländes, das der Bund für die Einrichtung des Marinearsenals gekauft hatte, Plattformen für die Offshore-Windbranche bauen darf. Dies könnte weitere 400 bis 1000 Jobs schaffen. Die Verhandlungen dazu laufen noch.

In Stralsund dagegen konnte die ehemalige Werftfläche bislang noch nicht wieder so mit neuen Unternehmen besiedelt werden, wie die Stadt erhofft hatte. „Es sind vor allem kleinteilige Ansiedlungen mit 10 bis 15 Mitarbeitern entstanden“, sagte Gewerkschaftschef Friedrich. Es brauche eine zentrale „Ankeransiedlung“, die dann kleinere nach sich ziehe.