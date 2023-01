﻿Nach tödlichen Unfall in Malchin: Fassungslosigkeit an Friederike S.’ Hochschule

Der erste Tag nach den Winterferien war an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock auch der erste Tag ohne Gesangsschülerin Friederike S. Die 23-Jährige wurde am ersten Weihnachtsfeiertag bei einem Verkehrsunfall getötet. Wie die Hochschule nun trauert.

Rostock. Entsetzen und Trauer an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock: Am 5. Januar kamen die Studierenden und Lehrenden zum ersten Mal nach den Winterferien wieder zusammen – nicht einmal zwei Wochen nach dem Tod ihrer Kommilitonin Friederike.

„Bei den Lehrenden und Studierenden der Hochschule für Musik und Theater Rostock herrscht große Betroffenheit und Fassungslosigkeit über den Tod ihrer Gesangsstudentin Friederike. Sie verstarb am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages bei einem Unfall“, heißt es in einer Mitteilung.

Friederikes Kommilitonen unterstützen sich gegenseitig

„Wir sind alle sehr geschockt, betroffen und sprachlos“, betont auch HMT-Sprecherin Angelika Thönes. Der Unterricht laufe normal weiter. „Aber die Studierenden, besonders aus der Klasse von Friederike unterstützen sich natürlich gegenseitig und tauschen sich aus.“

Die aufstrebende Opernsängerin war am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von einem Auto erfasst und mit schweren Kopfverletzungen an der Straße liegengelassen worden. Die mutmaßliche Unfallfahrerin meldete sich erst am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages. Doch auch eine schnelle Hilfe hätte Friederike S. nicht geholfen – laut Obduktionsbericht war sie ihren schweren Verletzungen sofort erlegen.

Nach tödlichem Unfall in Malchin: Trauer auch in Rostock

Der Schock in der Kleinstadt ist groß. Schnell wurde an der Unfallstelle eine Gedenkstätte für das Opfer errichtet – zahlreiche Malchiner stellten Kerzen auf, legten Blumen nieder. Auf Herzen war der Name „Fridi“ zu lesen.

Auch an der Rostocker hmt soll für Wegbegleiter ein Ort geschaffen werden, an dem sie im Stillen trauern können. „Wir haben bei uns im Foyer in einer Nische eine Gedenkstelle eingerichtet“, so hmt-Sprecherin Thönes. „Auf einer Staffelei steht ein schönes gerahmtes Bild von Friederike, auf einem Tisch daneben liegen Briefe und eine Box.“ Man habe sich gegen ein öffentliches Kondolenzbuch entschieden. „Die Studierenden können ihre Gedanken aufschreiben und den Brief dann verschlossen in die Box stecken – diese Box wollen wir dann später den Eltern übergeben“, so Thönes. Die Gedenkstelle soll noch mit einem Blumengesteck versehen werden.

Bei einem späteren Trauergottesdienst wollen ehemalige Weggefährten, Studierende und Lehrende dann gemeinsam musizieren.