﻿Tierarztpraxen in MV geht der Nachwuchs aus: Ein herber Verlust

Tierkliniken und Tierarztpraxen in MV könnten aussterben, weil Nachwuchs fehlt. Das muss nicht sein, denn es liegt nicht an der Arbeit per se, dass Fachkräfte fehlen. Es liegt an der Bezahlung und an den Arbeitsbedingungen. Aber die ließen sich ändern, findet OZ-Redakteurin Sarah Klas.

