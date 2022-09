﻿NDR feiert 30 Jahre in MV: „Vorwürfe auszuhalten, ist nicht leicht“

200 geladene Gäste stoßen im Schweriner Landesfunkhaus auf das Jubiläum an. Darunter auch die Ministerpräsidentin. Auch die aktuellen Vorwürfe gegen den NDR wurden an diesem Abend angesprochen. Was Intendant Joachim Knuth und Manuela Schwesig zur Krise beim NDR sagen.

Schwerin. Auch in schwierigen Zeiten lässt es sich feiern: Das bewiesen 200 geladene Gäste beim NDR-Empfang in Schwerin am Freitag. Der Norddeutsche Rundfunk hatte unter anderem Vertreter von Politik und Wirtschaft ins Landesfunkhaus gebeten, um dort auf 30 Jahre NDR in Mecklenburg-Vorpommern anzustoßen.

Darunter war auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die wie NDR-Intendant Joachim Knuth, auch ein paar Worte anlässlich des runden Geburtstages sagte.

Überschattet wird Feier von schwerwiegenden Vorwürfen

Überschattet wurde die Feierlichkeit von den aktuellen Vorwürfen. In den Landesfunkhäusern in Kiel und in Hamburg wurden die jeweiligen Führungskräfte vorerst von ihren Aufgaben entbunden, um die Sachverhalte zu klären. NDR-Mitarbeiter werfen ihnen Einflussnahme auf die freie Berichterstattung vor.

Knuth kam in seiner Ansprache sofort auf die aktuellen Ereignisse zu sprechen, die den Norddeutschen Rundfunk derzeit erschüttern. „Zugegeben, die Vorwürfe auszuhalten, ist nicht leicht“, sagte er. „Und vielen Kollegen war sicher schon einmal mehr zum Feiern zu Mute.“ Er ist sich sicher, dass die interne Aufarbeitung zeigen werde, was wirklich dem zugrunde liege.

Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sprach in ihrer Begrüßung das Thema an. Sie betonte, dass die Ansprüche an den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk auch aufgrund der Gebührenbeiträge besonders hoch seien und forderte: „Die Vorwürfe müssen daher aufgeklärt und wenn notwendig Konsequenzen gezogen werden.“

Wie der NDR-Landesfunkhauschef Joachim Böskens im OZ-Interview sagte, gab es auch Überlegungen, die Jubiläumsparty in Mecklenburg-Vorpommern an diesem Freitag abzusagen. Doch am Ende entschied man sich, gerade wegen der Vorwürfe in die Offensive zu gehen. „Bei alle Sorgen und Problemen, die wir im Moment haben, sind 30 Jahre NDR in Mecklenburg-Vorpommern eine Erfolgsgeschichte“, so Böskens. „Es ist wichtig, dass wir uns jetzt nicht verstecken.“ Daher freue man sich auch darauf, am 25. September ein Funkhausfest mit allen Interessierten zu feiern. „Wir wollen mit den Menschen in Kontakt treten. Mit ihnen ins Gespräch kommen über Probleme“, so Böskens.

Unter den 200 geladenen Gäste waren beispielsweise auch Landtagspräsidentin Birgt Hesse (SPD), Kulturministerin Bettina Martin (SPD), der ehemalige NDR-Intendant Lutz Marmor und der ehemalige Funkhauschef Gerd Schneider.