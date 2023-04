﻿„Neon Gods – Eros & Psyche“ von Katee Robert: Eine klassische Liebesgeschichte

Rostock. Der zweite Band der Dark-Olympus-Reihe „Neon Gods – Eros & Psyche“ steckt voller spannender, fesselnder und leidenschaftlicher Momente. OZ-Buchexpertin Maja Leutner hat den Roman gelesen und rezensiert das Werk für Sie.

Worum geht es in „Neon Gods – Eros & Psyche“?

Die Geschichte des Romans ist im mythologischen Griechenland angesiedelt. Daher tragen alle Orte und Personen Namen der sagenhaften Geschichten. Die Hauptprotagonistin namens Psyche weiß, dass alles in Olympus seinen Preis hat.

Als Psyche Aphrodites Zorn erweckt, verlangt diese einen unbezahlbaren Tribut: ihr Herz. Ausgerechnet Aphrodites Sohn soll es ihr überbringen. Eros ist als gewissenloser Auftragskiller bekannt. Kalt, berechnend und gefährlich. Doch als er Psyche gegenübersteht, bringt er es nicht über sich, sie zu töten. Fasziniert von der wunderschönen jungen Frau, tut er das Einzige in seiner Macht Stehende, um sie zu retten: Er bietet ihr an, sie zu heiraten, um sie vor seiner Mutter zu schützen.

„Neon Gods – Eros & Psyche“ von Katee Robert © Quelle: Verlag LXY

Wer sind die Charaktere in dieser Geschichte?

Psyche ist Demeters Tochter und somit eine von Aphrodites meistgehassten Feinden. Psyche ist nicht nur eine lebhafte Frau, die zu ihren Kurven steht, sondern auch eine Kämpferin. Sie ist mutig, stark, frech und selbstbewusst, denn sie spielt sehr gerne mit dem Feuer, aber auch freundlich und hilfsbereit.

Eros ist der Sohn von Aphrodite und somit eines der sinnlichsten Geschöpfe dieser Welt. Dennoch hat auch er Selbstwertprobleme. An sich ist er einer meiner liebsten moralisch grauen Charaktere. Denn er tut alles, um seine Mutter zu beschützen und glücklich zu machen – was nicht immer legal erscheint. Doch das ändert sich mit Psyches Auftauchen. Ihre Beziehung steht unter keinem guten Stern, doch aus ihrer geschäftlichen Abmachung wird schnell eine tiefere Verbindung.

Wie ist die Geschichte des Buches aufgebaut?

Der Einstieg ist leicht und interessant gestaltet. Psyche findet einen stark verletzten Eros und kümmert sich um ihn. Die beiden stammen aus verfeindeten Familien und doch fliegen die Funken zwischen ihnen. Als dann die Gerüchteküche des Olymp explodiert und die beiden in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt werden, bleibt ihnen nur ein Ausweg: eine Fake-Verlobung. Doch diese führt nicht unbedingt zur gewünschten Reaktion bei Aphrodite und bringt Psyche nur noch mehr in Gefahr.

Obwohl die Geschichte leicht vorhersehbar war, gab es einige interessante Twists. Denn der ganze Olymp steckt voller Täuschungen, die man erst einmal entschlüsseln muss. Ich finde die Idee interessant, dass der Olymp in Ober- und Unterstadt geteilt wird, welche von den Göttern regiert werden. Somit wird die mythologische Welt in eine spannende moderne Konstruktion umgewandelt. In der Oberstadt sind somit Schein und Glamour an der Tagesordnung, wohingegen die Unterstadt einen schlechten Ruf hat und doch voller einzigartiger Persönlichkeiten steckt.

In welchem Stil wird die Geschichte erzählt?

Der Schreibstil der Autorin ist luftig leicht und einnehmend. Sie schreibt ihre Geschichten mit viel Liebe zum Detail und Leidenschaft, dass sich das auf die Geschichte überträgt. Einmal angefangen zu lesen, konnte man das Buch nicht mehr aus der Hand legen, auch wenn die Geschichte ziemlich speziell sein kann.

Der Roman wird aus zwei Perspektiven erzählt, einmal aus der von Psyche und einmal aus der von Eros. Wodurch man die beiden Charaktere sofort lieb gewonnen hat und sie viel besser versteht.

Wie fällt das Fazit aus?

In jedem Fall hat der zweite Teil der Reihe viel zu bieten. Sowohl die zwischenmenschlichen Bindungen, die spicy Szenen oder aber auch der Hauch der Magie bieten uns viele Möglichkeiten zur Flucht vor der Realität.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Dark-Olympus-Reihe keine Fantasygeschichten enthält, sondern vielmehr spannende, actionreiche Dark-Romance-Vibes verspricht. Denn Katee Robert ist eine Meisterin der spicy Szenen und lässt dabei die Herzen der Leser schneller schlagen.

Die Geschichte von Eros & Psyche bekommt von mir vier Herzen und eine klare Weiterempfehlung. Ich für meinen Teil bin schon sehr gespannt auf den nächsten Band der Reihe.

