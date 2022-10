Neue Betrugsmasche: Mahnung wegen angeblich unbezahlter Corona-Tests

Eine Firma aus dem nordrhein-westfälischen Moers verschickt Mahnungen an Firmen, Vereine und Privatpersonen in Mecklenburg-Vorpommern. Einem Verein in Rostock wurde eine fünfstellige Summe in Rechnung gestellt.