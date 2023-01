﻿Neue Corona-Testpflicht-Regeln für Aida Kreuzfahrt-Reisen ab 2023

Taizé-Treffen in Rostock: So haben junge Menschen das Jugendtreffen erlebt

Nach fünf Tagen ist am Neujahrswochenende das 45. Europäische Taizé-Jugendtreffen in Rostock zu Ende gegangen. 5000 junge Menschen verschiedenster Konfessionen aus der ganzen Welt waren gekommen. Was sie über das Taizé-Treffen sagen und wie sie sich bei ihren Gastgebern bedankten.