﻿Bund legt neue maritime Strategie vor: Werften in MV können auf Milliardenaufträge hoffen

Rostock/Berlin. Die „Ampel-Koalition“ in Berlin spricht nicht mehr von Milliarden-, sondern von Billioneninvestitionen: Der Bundestag hat mit breiter Mehrheit eine neue maritime Strategie für ganz Deutschland beschlossen – und vor allem Mecklenburg-Vorpommern dürfte von dem Plan profitieren.

Der Bund will nicht nur Marine-, sondern auch neue Behörden- und sogar Tankschiffe bauen. Allen Werften in MV winken volle Auftragsbücher auf Jahre. Und auch die Häfen müssen wachsen für neue Aufgaben.

Neue Flotte Wasserstofftanker für Deutschland – aus MV?

Vor allem auf den Schiffbau im Land könnten goldene Jahre zukommen. Ein Beispiel: Zehn Prozent der Flächen aller Offshore-Windparks soll Deutschland künftig für die Produktion von sauberem Wasserstoff auf hoher See nutzen, hat der Bundestag entschieden. Damit der Treibstoff der Zukunft auch an Land kommt, soll Deutschland eine neue Tankerflotte für Wasserstoff, Ammoniak und klimafreundliche Brennstoffe bauen. Die Tanker sollen aus aller Welt „Energie“ nach Deutschland liefern können.

„Dafür brauchen wir die Werften im Land“, sagt der SPD-Politiker Johannes Arlt. Der Bundestagsabgeordnete des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte hat die neue maritime Strategie zusammen mit Hagen Reinhold (FDP) und Felix Banaszak (Grüne) maßgeblich entwickelt.

Bisher werden Tanker größtenteils in China gebaut. „Aus dieser Abhängigkeit müssen wir uns lösen“, so Arlt. In MV hat beispielsweise die Neptun Werft in Rostock bereits Erfahrungen im Bau von schwimmenden Gas-Transportern.

Und: Deutschland soll so schnell wie möglich seine „Behörden-Flotte“ – also Schiffe von Zoll, Bundespolizei, Forschungseinrichtungen – erneuern. „Wir brauchen eine klimaneutrale Bundesflotte“, so Banaszak. Deutschlands Werften könnten so wieder zum Technologieführer weltweit werden, Aufträge aus aller Welt für saubere Antriebe generieren. Auch die Marine soll mehr Geld für neue Schiffe und U-Boote bekommen, die dann zum Beispiel bei TKMS in Wismar entstehen.

Bund soll Offshore-Projekte finanziell unterstützen

Die „Ampel“-Koalition in Berlin bekennt sich zudem zur geplanten Ansiedlung des Plattform-Bauers Smulders in Rostock. 300 Jobs auf der neuen Plattform-Werft sowie 300 weitere bei Zulieferern könnten entstehen. Zudem soll es für die Offshore-Branche Staatsgeld geben – in Form von Garantien und Finanzierungen, ähnlich wie beim Schiffbau. „Wir brauchen Großbürgschaften des Bundes und Bau-Zeitfinanzierungen. Nicht nur für den Bau von Konverter-Plattformen, sondern auch für Offshore-Serviceschiffe und Großstrukturen, wie zum Beispiel von Fundamenten für Offshore-Windräder“, sagt Arlt.

Der Seehafen Rostock soll im Eiltempo ausgebaut werden – zum Energieproduktionsstandort. © Quelle: Andreas Meyer

Häfen in MV sollen wachsen

Grünen-Politiker Banaszak sagt, die Häfen seien Deutschlands neue Energie-Hubs: Sie müssten dringend erweitert werden – um Logistikflächen, vor allem aber um Flächen für Offshore-Zulieferer und für die Produktion neuer Energieträger. In Rostock, Mukran oder auch Lubmin könnten neben Wasserstoff auch neue CO2-neutrale Kraftstoffe erzeugt werden. „Wir brauchen den Ausbau der Häfen jetzt“, so Arlt. „Nicht erst in zehn, fünfzehn Jahren.“

Deshalb soll kurzfristig ein neues Beschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht werden, das die Genehmigungsverfahren für Hafenerweiterungen deutlich verkürzt. Profitieren würde vor allem Rostock: Allein 2022 musste die Hansestadt rund 100 Betrieben absagen, weil es im Hafen keine Flächen mehr gibt.

OZ