Neue Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann: Was Frauen berichten

Rostock. Neue Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann: Mehrere Frauen schildern angebliche sexuelle Übergriffe des 60-Jährigen im Zusammenhang mit Backstage-Partys bei Konzerten der Band. Es soll ein regelrechtes System gegeben haben, bei dem gezielt junge Frauen ausgesucht worden sein sollen, um dem Sänger für intime Begegnungen zugeführt zu werden.

In einem Bericht von NDR und Süddeutscher Zeitung schildert eine Frau, wie sie 2020 von Lindemann vor einem Konzert in einem Nebenraum aufgefordert wurde, mit ihm Sex zu haben. Die damals 22-Jährige habe nicht widersprochen, alles sei „ziemlich schnell und ziemlich gewaltvoll“ abgelaufen, heißt es.

Eine andere Frau berichtet von einem Vorfall, bei dem sie nach einer Aftershowparty auf einem Hotelbett aufwachte und Lindemann auf ihr gelegen habe. Wo die beiden Konzerte stattfanden, bleibt unklar. Beide Frauen sollen eidesstattliche Versicherungen abgegeben haben, dass ihre Erzählungen zutreffen. Das Rammstein-Management äußerte sich nicht dazu.

Band wies Vorwürfe zurück

Die Sache ins Rollen gebracht hatte die Irin Shelby Lynn. In sozialen Medien hatte sie vor einigen Tagen behauptet, ihr seien bei einer Backstage-Party der Band im litauischen Vilnius vermutlich K.O.-Tropfen verabreicht worden. Lindemann habe sie um Sex gebeten, was sie abgelehnt habe, was er wiederum akzeptiert hätte. Am nächsten Morgen sei sie mit Hämatomen am Körper aufgewacht.

Die Band wies das in einer Stellungnahme zurück: Man könne „ausschließen, dass sich, was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt“.

Dresscode für Partys: Sexy und anzüglich

Mittlerweile veröffentlichen weitere Frauen bei Instagram Screenshots von vermeintlichen Einladungen der Band zu Partys vor und nach ihren Konzerten. Eine Frau namens „Alena“ aus dem Umfeld von Rammstein soll die Frauen gezielt angeschrieben und eingeladen haben, einschließlich Vorgaben für die Kleidung: „Noch einmal Dresscode: sexy, anzüglich, goth, hell, kurz, Fischnetz, usw“, soll es in einer Einladung geheißen haben.

Eine Teilnehmerin berichtet, Lindemann habe Partyteilnehmerinnen mit Milch und Alkohol beschüttet. Laut NDR/SZ sollen die Partys bei Konzerten in ganz Europa stattgefunden haben und seien speziell für Lindemann organisiert worden sein.

Band zurzeit auf Europa-Tournee

Unterstützung bekommt der Sänger von seiner Ex-Freundin Sophia Thomalla. Die sagte der Bild-Zeitung: „Till ist ein Mann, der Frauen beschützt.“ Die Vorwürfe seien „frei erfunden von einer Person, die sich auf dem Rücken eines Rockstars für fünf Minuten Fame verschaffen möchte“.

Rammstein tourt zurzeit noch bis November durch Europa. Diesen Freitag und Samstag (6. und 7. Juni) tritt die Band im dänischen Odense auf, Mitte kommender Woche in München und im Juli in Berlin. Ein Konzert in Rostock, wo Lindemann aufwuchs, ist anders als bei der Europatour 2019 nicht vorgesehen.

