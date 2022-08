Ansiedlung am Werftbecken?

Zwischen den Inseln Rügen und Bornholm drehen sich bereits Windräder in der Ostsee. Dabei soll es nicht bleiben: Sechs weitere Parks auf See sind in Vorbereitung.

Die Windkraft-Branche setzt wieder auf Wachstum – vor allem auf See: Sechs neue Windparks sollen in den kommenden Jahren vor der Küste von MV entstehen. Das bringt nicht nur saubere Energie, sondern Hunderte Jobs. Wo die entstehen, wer sie schafft und was Fachkräfte dort verdienen können.

