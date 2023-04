﻿Noch mehr Medikamente fehlen: Apotheker und Ärzte in MV fürchten um Patienten

Die Liste der nicht lieferbaren Medikamente in Deutschland wird immer länger. Laut Apothekerverband MV fehlt die verordnete Arznei in jedem zehnten Fall. Kassenärzte blicken mit Sorge auf die Entwicklung – sie fürchten, dass gerade Kindern teilweise nur noch im Krankenhaus geholfen werden kann.

Die Liste der in Deutschland fehlenden Medikamente wird immer länger. Laut Apothekerverband MV fehlt die verordnete Arznei in jedem zehnten Fall. (Symbolbild)

Rostock. Der Medikamentenmangel in MV verschärft sich. In der offiziellen, zentralen Datenbank PharmNet.Bund, die die Engpässe dokumentiert, werden aktuell 482 Arzneimittel (Stand: 21. April) als nicht lieferbar angegeben – im Februar waren es 425 Medikamente. Apotheker und Ärzte schlagen deshalb Alarm: Sie fürchten um die Patientenversorgung im Nordosten.

Antibiotika und Fiebersäfte für Kinder sind bereits seit Monaten Mangelware. Jetzt in der Heuschnupfensaison werden auch Arzneimittel gegen Allergien knapp – unter anderem das Antihistaminikum Fexofenadin ist betroffen. Wie aus der Datenbank hervorgeht, wird bei der Wirkstoffkombination Natriumcromoglicat/Reproterol, die unter anderem zur Asthmabehandlung eingesetzt wird, ein Lieferengpass bis Ende September prognostiziert.

Zum Frust der Apotheker in MV: „Bei jedem zweiten Patienten, der in die Apotheke kommt, besteht Klärungsbedarf, in zehn Prozent der Fälle ist das verordnete Arzneimittel nicht verfügbar und es muss nach einer Alternative gesucht werden“, erklärt Axel Pudimat, Vorsitzender des Apothekerverbandes MV.

Arzneimangel in MV: Müssen Kinder für Antibiotikum bald in Klinik?

Besonders dramatisch ist die Situation in den Haus- und Kinderarztpraxen. „Die Situation spitzt sich langsam zu“, sagt der Rostocker Kinderarzt Dr. Frank Kirchhoff. Mittelohr- oder Mandelentzündungen, Scharlach und weitere Infektionskrankheiten stehen in seiner Praxis seit Monaten auf der Tagesordnung. Doch die notwendigen Antibiotika seien gerade für Kinder schwer verfügbar, auch bei Alternativtherapien gerate er schon an die Grenzen. „Wir müssen gegebenenfalls erhöhte Nebenwirkungen in Kauf nehmen“, sagt Dr. Kirchhoff. „Ich kann nicht ausschließen, dass Kinder ins Krankenhaus eingewiesen werden müssen, um dort ein Antibiotikum intravenös zu erhalten, wenn sich die Lage so weiterentwickelt.“

Kampf gegen Lieferengpässe bei Medikamenten Am 5. April hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Lieferengpässen beschlossen. Rabatt- sowie Festbetragsregeln werden dadurch gelockert. Auch sollen zuverlässige europäische Hersteller bei Vertragsabschluss bevorzugt werden. Zukünftig sollen Krankenkassen deutlich mehr Kosten übernehmen, wenn bei Kindern auf teurere Medikamente ausgewichen werden muss. Apotheken sollen darüber hinaus die Möglichkeit erhalten, ihren Kunden wirkstoffgleiche Alternativen zu nicht vorrätigen Medikamenten anzubieten. „Lieferengpässe wie im jüngsten Winter wollen wir damit vermeiden“, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

Medikamentenmangel „wird auf Rücken der Patienten ausgetragen“

Der Medikamentenmangel „wird auf dem Rücken und vor allem zulasten der Patienten ausgetragen“, kritisiert Dipl.-Med. Angelika von Schütz, Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung MV. Schuld sei die Kostendämpfungspolitik der vergangenen Jahrzehnte. Produziert wird deshalb hauptsächlich in Asien. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will nun mit einer Gesetzesänderung europäische Hersteller begünstigen. Bis die jedoch greift, wird es noch einige Zeit dauern, fürchten die Experten.