﻿Notfall an Bord: Fährreederei Scandlines muss zwei Fahrten absagen

Die Reederei Scandlines verbindet regelmäßig Rostock mit dem dänischen Gedser. Doch Notfälle sind nicht vorhersehbar und können den Fahrplan durcheinanderbringen – so wie am Mittwoch.

Rostock/Gedser. Wegen eines medizinischen Notfalls an Bord hat die Reederei Scandlines am Mittwoch zwei Abfahrten auf der Strecke von Rostock ins dänische Gedser absagen müssen. Die Fähre „Copenhagen“ konnte um 15.45 Uhr nicht wie geplant in Gedser ablegen und entsprechend auch nicht um 18 Uhr in Rostock. Der Betrieb der Schwesterfähre „Berlin“ sei nicht beeinträchtigt worden, hieß es.