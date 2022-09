﻿OB-Wahl in Rostock: Die OZ lädt zum Talk mit den Kandidaten – so können Sie dabei sein

Am 13. November wird in Rostock ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Sechs der Kandidaten kommen schon zum 1. Wahlforum von OZ und Volkstheater am 7. September.

Rostock. Es bleiben gerade einmal zehn Wochen: Am 13. November wählen die Hansestädter ein neues Stadtoberhaupt. Und das Angebot an Kandidaten ist so groß wie nie. Bisher haben 21 Bewerber ihr Interesse angemeldet, die Nachfolge von Claus Ruhe Madsen anzutreten. Ob auch alle Männer und Frauen offiziell zur Wahl zugelassen werden, entscheidet sich nach der formellen Prüfung der Unterlagen in der kommenden Woche.

Die OSTSEE-ZEITUNG will ihren Lesern die Chance geben, sich selbst ein Bild von allen OB-Kandidaten und deren Positionen zu machen. Deshalb finden bis zur Wahl insgesamt vier Foren statt. Start ist bereits am Mittwoch, dem 7. September. Ab 19 Uhr heißt es dann in der Kleinen Komödie Warnemünde: "Klartext und Korken". So können Sie an der Platzverlosung teilnehmen, um am Mittwoch dabei zu sein.

In Zusammenarbeit mit dem Volkstheater lädt die OZ die ersten Bewerber zum Live-Talk vor Zuschauern ein: Neben Eva-Maria Kröger (Linke), Claudia Müller (Grüne) und Michael Meister (AfD) sind auch die Einzelbewerber Robert Uhde, Jörg Kibellus und Niklas Zemathis auf der Bühne eingeplant. Wer vor Ort als Zuschauer dabei sein will, kann sich ab heute anmelden. Da die Plätze begrenzt sind, wird die Veranstaltung im Internet übertragen – auf ostsee-zeitung.de/oz-live können sich Interessierte den Stream live oder nachträglich anschauen.

„Für uns war wichtig, dass wir allen Bewerbern die gleichen Chancen einräumen. Ganz egal, ob Politikprofi oder Neuling, ob Parteikandidat oder Einzelbewerber“, sagt OZ-Chefredakteur Andreas Ebel. Doch Runden mit allen Kandidaten gleichzeitig böten weder den Bewerbern noch den Lesern genügend Zeit für tiefergehende Gespräche. „Deshalb teilen wir die Bewerber auf: So haben die Zuschauer vor Ort oder online die Gelegenheit, mehr von den Kandidaten zu erfahren und sich vor der Wahl ein umfassendes Bild zu machen“, erklärt Ebel.

Einen gemeinsamen Termin gibt es aber doch noch: Am Mittwoch, 9. November, können sich dann alle OB-Kandidaten im Saal des OZ-Medienhauses, Richard-Wagner-Straße 1, den Rostockern präsentieren. In einer Art Wahlmarkt bekommt jeder der Bewerber einen Stand – und die Besucher haben die Gelegenheit, konkret bei einem der Kandidaten zu verweilen oder mit allen ins Gespräch zu kommen.

Und natürlich ist die OZ auch auf eine mögliche Stichwahl vorbereitet. Sollte es am 13. November nicht gelingen, dass ein Bewerber mehr als die Hälfte aller Stimmen auf sich vereint, treten die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen noch einmal an – am 27. November. „Vor diesem Duell planen wir ebenfalls ein Forum für unsere Leser: Wer mag, kann sich deshalb schon mal den 22. November im Kalender vormerken“, erklärt OZ-Chefredakteur Andreas Ebel.

Ralph Reichel vom Volkstheater freut sich ebenfalls auf die gemeinsamen Foren: "Theater sind Orte, wo sich Menschen treffen und über die Dinge reden, die sie bewegen. Die OSTSEE-ZEITUNG ist ein Medium, das über alles Wichtige aus Rostock und dem Land informiert – beides passt also ganz hervorragend zusammen", so der Intendant. Er sei gespannt, wie sich die OB-Kandidaten auf der Bühne präsentieren, erklärt Reichel. Die Anmeldungen für interessierte Zuschauer können sowohl über die OZ-Seite als auch über den Internetauftritt des Volkstheaters erfolgen. Die Links zu den Übertragungen der Foren sowie alles Weitere zur Wahl gibt es dann immer ganz aktuell auf www.ostsee-zeitung.de

Mehr als 170 000 Menschen wahlberechtigt

Die erneute Bürgermeisterwahl ist nötig geworden, weil der letzte Amtsinhaber, Unternehmer Claus Ruhe Madsen, nach nicht einmal drei Jahren im Rostocker Rathaus das Handtuch warf und als Wirtschaftsminister nach Schleswig-Holstein wechselte. Normalerweise hätte seine 2019 begonnene Amtszeit sieben Jahre gedauert. Die Stadtkasse wird durch die Neuwahl mit rund 600 000 Euro belastet.

Insgesamt sind am 13. November rund 173 000 Hansestädter zur Stimmabgabe aufgerufen. Sie können dabei zwischen so vielen Kandidaten wählen wie noch nie. Im Jahr 2005 gab es in Rostock schon einmal elf OB-Kandidaten: Roland Methling sicherte sich dennoch direkt im ersten Wahlgang die Mehrheit der Stimmen. Genau wie bei seiner Wiederwahl im Jahr 2012 – und das trotz sechs Konkurrenten. Bei der letzten Bürgermeisterwahl im Jahr 2019 traten neun Kandidaten an. Claus Ruhe Madsen setzte sich dabei erst in der Stichwahl gegen Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) durch.

Wer sich im November 2022 durchsetzt, ist völlig offen. Neben den Kandidaten des ersten OZ-Forums sind bisher noch folgende Bewerber bekannt: Michael Ebert, der parteilos antritt, aber von CDU, FDP und UfR unterstützt wird; Carmen-Alina Botezatu, die für die SPD antritt, sowie die Einzelbewerber Stefan Treichel und Jens Kaufmann. Alle weiteren Kandidaten werden namentlich erst am 8. September veröffentlicht.