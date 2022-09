﻿OB-Wahl Rostock: So können Sie beim OZ-Forum mit Kandidaten diskutieren

21 Rostocker haben sich für die OB-Wahl der Hansestadt beworben. Im OZ-Forum können Leserinnen und Leser die Kandidaten kennen lernen und Fragen stellen. Die erste von vier Diskussionsrunden startet am 7. September. So können Sie dabei sein.

Rostock. Nur noch zehn Wochen, dann wählen die Hansestädter ein neues Stadtoberhaupt. Und das Angebot an Kandidaten ist groß wie nie: Bisher haben 21 Bewerber ihr Interesse an der Nachfolge von Claus Ruhe Madsen angemeldet, der im Juni überraschend als Minister nach Kiel wechselte. Ob auch alle Männer und Frauen offiziell zur Wahl zugelassen werden, entscheidet sich am kommenden Donnerstag, 8. September.

Die OSTSEE-ZEITUNG will ihren Lesern die Chance geben, sich selbst ein Bild von den OB-Kandidaten und deren Positionen zu machen. Deshalb finden in den kommenden Wochen insgesamt vier Foren statt. Los geht es bereits am Mittwoch, 7. September. Ab 19 Uhr heißt es dann in der Kleinen Komödie Warnemünde „Klartext und Korken“. In Zusammenarbeit mit dem Volkstheater lädt die OZ die ersten Bewerber zum Live-Talk vor Zuschauern ein: Neben Eva-Maria Kröger (Linke), Claudia Müller (Grüne) und Michael Meister (AfD) sind auch die Einzelbewerber Robert Uhde, Jörg Kibellus und Niklas Zimathis auf der Bühne eingeplant. Chefredakteur Andreas Ebel wird die Anwesenden begrüßen, die Moderation des Abends übernehmen dann OZ-Reporterin Claudia Labude-Gericke sowie Isabel-Sophie Loheit, die künstlerische Produktionsleiterin des Volkstheaters.