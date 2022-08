„Die Leute wurden allein gelassen“: So schildern Anwohner das Pogrom von Lichtenhagen

Die Bilder von den Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen gingen um die Welt: 1992 griffen Rechtsextreme Asylbewerber und vietnamesische Arbeiter an. Für die Anwohner ein sensibles Thema – für sie kommen in der Debatte die Hintergründe zu kurz. Zwei Zeitzeugen berichten.