﻿Obergrenze für Flüchtlinge in MV: Eine traurige Notwendigkeit

Seit Wochen warnen Städte, Gemeinden und Landkreise in MV davor, nicht mehr helfen zu können: Die Kommunen sind mit der Flüchtlingskrise überfordert. Nun fordert die CDU in MV eine „Obergrenze“. Das mag gesetzlich und moralisch problematisch sein, ist aber notwendig. So sieht es jedenfalls OZ-Reporterchef Andreas Meyer.

Menschen dauerhaft in Turnhallen wieder dieser am Bodensee (Symbolbild) unterzubringen, kann nicht die Lösung der Flüchtlingskrise sein, sagt die MV-CDU.

Rostock. Menschen in Not zu helfen, ist nicht nur eine gesetzliche, sondern auch eine moralische Verpflichtung. Dennoch scheint vielerorts auch in Mecklenburg-Vorpommern der Punkt gekommen, an dem es schlichtweg nicht mehr möglich ist, zu helfen.

Seit Wochen, seit Monaten weisen Bürgermeister und Landräte darauf hin, dass sie die Herausforderung der aktuellen Flüchtlingskrise nicht mehr bewältigen können. Außer Appellen an die Solidarität und den Zusammenhalt gab es von „oben“ – von Bund und Land – darauf wenig zu hören.

Überforderung der Gemeinden hat nichts mit Rassismus zu tun

Zugegeben: In Mecklenburg-Vorpommern sind die Kommunen in der komfortablen Situation, dass sie die Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten vom Land ersetzt bekommen. Das ist bei Weitem nicht in jedem Bundesland so. Doch das Geld erstattet zu bekommen, hilft einfach nicht mehr. Es gibt schlichtweg in vielen Städten und Gemeinden keine Wohnung mehr, in der man Geflüchtete unterbringen könnte. Es gibt auch keine Kitaplätze mehr, um die Kinder zu betreuen und zu integrieren.

An dieser Stelle helfen Verweise auf das Grundgesetz und unsere moralische Verpflichtung nicht weiter. „Wir schaffen das“ – nein, es gibt Gemeinden in diesem Land, die es nicht mehr schaffen. Das hat nichts mit Rassismus oder Unwillen zu tun. Dass die CDU nun eine Obergrenze und einen stärkeren Schutz der EU-Außengrenzen fordert, mag populistisch klingen, ist aber – wenn auch bedauerlicherweise – notwendig. Die Lage überfordert, Verwaltungen, Infrastruktur und schlussendlich die gesamte Gesellschaft.