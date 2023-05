﻿Arbeitsplätze und Wertschöpfung: So profitiert MV von Konzerten und Festivals im Land

Hoher Sachschaden

16 Papiercontainer in Heringsdorf abgebrannt – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zu Dienstag (30. Mai) sind 16 Papiertonnen auf der Insel Usedom in Flammen aufgegangen. Auch ein Holzzaun sowie ein Baum wurden in Mitleidenschaft gezogen.