﻿Oster-Urlaub an der Ostsee: Gibt es noch freie Hotelzimmer? Was ist mit den Preisen?

Viele Menschen möchten über die Oster-Feiertage nach MV reisen und Ferien an der Küste oder der Seenplatte machen. Buchungen sind noch möglich, Übernachtungen in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen kosten 2023 aber mehr. Wie die Preise gestiegen sind und worauf sich Touristen bei Öffnungszeiten, Angebot und Wellness einstellen müssen

Die Osterfeiertage wollen viele Menschen an der Ostsee verbringen, zum Beispiel am Strand der Insel Hiddensee.

Rostock. Ostern rückt näher und viele möchten das Fest an der Ostsee verbringen. Ob Rostock oder Rügen, Seenplatte oder Mecklenburger Bucht – in MV gibt es dafür viele lohnenswerte Ziele. Die sind aber aktuell nicht so gefragt wie erhofft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kurz vor den Osterfeiertagen 2023 zeige eine aktuelle Branchenumfrage, dass sich sowohl die Vorbuchungsstände als auch die erwartete Auslastung für das Osterfest auf etwas niedrigerem Niveau im Vergleich zum Vorjahr befinden, teilte der Landestourismusverband (TMV) am Freitag mit.

Urlaub in Deutschland? Reiselustige zieht es eher ins Ausland

Beteiligt haben sich an der Umfrage rund 350 Beherbergungsunternehmen, darunter Hotels, Anbieter von Ferienwohnungen, Campingplätze, sowie Freizeitanbieter und Touristinformationen. „Die Nachfrage nach Urlaub im Nordosten ist nach wie vor hoch. Doch nach der Pandemie und im Umfeld anderer Krisen hält ein Teil der Menschen den Geldbeutel zusammen“, sagt TMV-Geschäftsführer Tobias Woitendorf. Und weiter: „Zudem – und das hat auch die ITB Berlin gezeigt – zieht es viele auch wieder in entferntere Gefilde, in die sie in den letzten Jahren nicht oder nur mit Aufwand oder Risiko reisen konnten. International werden weitere Erholungseffekte erwartet, in Deutschland mit sinkenden Anteilen an Reisen wird man sich in diesem Jahr nach der Decke strecken müssen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geringere Auslastung erwartet zu Ostern

Während der Vorbuchungsstand für das Osterfest 2022 bei den Beherbergungsunternehmen bei durchschnittlich 56 Prozent gelegen hat, ist der aktuellen Umfrage zufolge nur etwa jedes zweite Bett belegt. Die für die Feiertage erwartete Auslastung liegt bei und 63 Prozent.

Lesen Sie auch

„Zuletzt haben die Buchungen angezogen. Doch die Erwartungen für Ostern und die weitere Saison machen deutlich: Wer sich jetzt für einen Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern entscheidet, kann für Frühjahr, Sommer oder auch Herbst eine Unterkunft im Urlaubsland finden“, sagte Woitendorf.

Betriebe machen Abstriche bei Service und Angebot

Nach wie vor bleibt der Arbeitskräftemangel das größte Problem in der Tourismusbranche: Insgesamt 44 Prozent der touristischen Betriebe im Nordosten sind laut Umfrage davon betroffen. Um das aufzufangen, erwägen viele Unternehmen, Abstriche bei Öffnungszeiten zu machen (58 Prozent der Betriebe), das Angebot einzuschränken (38 Prozent) oder Bereiche wie Wellness und Spa zu schließen (21 Prozent).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ostseeurlaub wird teurer

Urlauber müssen sich zudem auf steigende Preise einstellen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Preise zu Ostern laut TMV-Umfrage in allen Reiseregionen und über alle Bereiche hinweg um durchschnittlich 13 Prozent angestiegen.