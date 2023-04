﻿Osterurlaub an der Ostsee: Wo Spätbucher jetzt Schnäppchen abgreifen

Tourismus

Viele Zimmer in den Hotels an der Ostseeküste in MV sind frei. Laut Dehoga-Präsident kann das für Last-Minute-Urlauber günstigere Preise bedeuten. Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich angeschaut, wo noch Zimmer frei sind, wie viel Urlauber wo zahlen müssen und wo es besonders günstig ist.

