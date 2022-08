Die Stadtwerke wollen einem See bei Cottbus Wärme entziehen und in das Fernwärmesystem einspeisen. Dies könnte auch an der Ostsee funktionieren, sagen Experten. Schweden macht das bereits seit Jahren. Für eine Stadt in MV gibt es bereits Pläne.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket