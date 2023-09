﻿Touristiker in MV freuen sich über gute Buchungslage im September: „Herbst hat die größten Zuwächse“

Massive Störungen am Freitag

Brandanschläge auf die Bahn: Züge ab Rostock fahren seit Samstagmorgen wieder planmäßig

Unbekannte Täter haben am Freitag drei Kabelschächte an Bahnstrecken in Hamburg in Brand gesetzt. Auch am Samstagmorgen kommt es auf der Strecke zwischen Berlin und Hamburg noch zu Ausfällen und Verspätungen – in MV normalisiert sich hingegen der Zugverkehr.