Der Ostsee-Urlaub wird teurer. Auf Usedom steigen im April Kosten für die Kurtaxe teils deutlich, in Rostock wird über eine Anpassung diskutiert. Wie das die Urlauber finden – und warum Hoteliers Nachholbedarf beim Angebot sehen.

Rostock. Lange Sandstrände, Natur und Meer: Familie Schnaars aus Hamburg macht gern Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern. Derzeit ist die Familie in Zirchow auf der Insel Usedom. „Wir sind zum Glück so verreist, dass wir nicht in die neue Kurabgabe reinfallen“, sagt Evi Schnaars.