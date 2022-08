Rostock/Lubmin. Die Ostsee wird zur Großbaustelle. Im Zuge des Offshore-Ausbaus wird sich die Kapazität der Windräder vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns von derzeit rund 1,1 Gigawatt auf knapp drei Gigawatt nahezu verdreifachen – und das allein bis 2026. Doch damit nicht genug: Eine Studie der EU sieht das Windpotenzial der gesamten Ostsee bei 90 Gigawatt. Ein riesiger „Bodenschatz“ liegt in der Luft, der sich quasi jedes Jahr erneuert. Allein über der deutschen Ostsee schlummert eine Offshorewind-Ressource von sechs Gigawatt, so schätzt es der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine justiert die Energieversorgung gerade neu: weg vom Gas hin zu einer strombasierten Energieversorgung und das möglichst aus grünen Quellen. Rund zehn Milliarden Euro will 50Hertz in den kommenden zehn Jahren in die Infrastruktur im Osten Deutschlands und Hamburg investieren, um den Ostseestrom an Land und zu den Verbrauchern zu schicken. „Wir sehen eine ganz andere Dynamik als noch vor fünf Jahren“, sagt Henrich Quick, Leiter Offshore bei 50Hertz. Für Großunternehmen werde der Bezug von grünem Strom als Standortfaktor immer wichtiger. Die Anfragen energieintensiver Unternehmen stiegen – vor allem im Nordwesten des Landes.

Ostsee wird zum Stromdrehkreuz in Europa

Die Offshore-Branche der Ostsee trifft sich Anfang September in Kooperation mit der Dänischen Botschaft, dem Weltenergierat und dem Land MV in Berlin zur Baltic Sea Conference. Dänen, Schweden, das Baltikum, vielleicht auch Polen rücken zusammen bei Erzeugung, Transport und Verteilung von See-Windstrom.

Offshore-Windparks vor MV © Quelle: OZ-Grafik/Tschöke

Bislang waren Skandinavien und Zentraleuropa durch die Ostsee weitgehend getrennt, von MV aus gab es lediglich das Land-See-Kabel Kontek zwischen Dänemark und Deutschland. Der Interkonnektor „Combined Grid Solution“ verbindet seit 2020 zusätzlich Dänemark und Deutschland als sogenannte hybride Leitung über Offshore-Windparks.

„Offshore-Strom kann an 300 Tagen eingespeist werden“

Ein noch größeres Stromnetzdrehkreuz entsteht mit dem Bornholm Energy Island. Über Windparkanschlüsse nahe der dänischen Insel soll der grüne Strom künftig länderübergreifend von Ost nach West, Nord nach Süd oder umgekehrt quer über die Ostsee geschickt werden.

„Die Ostsee ist ein attraktiver Standort für Windenergie“, sagt Quick. Weil das Meer relativ flach sei, könnten die Windkraftanlagen, im Gegensatz zur Nordsee, weitgehend küstennah errichtet werden, trotz schwieriger Untergrundverhältnisse. Die Windverhältnisse gelten als stabil. „Offshore-Strom kann an 300 Tagen verlässlich ins Netz eingespeist werden und ist damit in Ergänzung zu den Anlagen in der Nordsee nahezu grundlastfähig.“ Die fehlende Stabilität galt bislang immer als ein großes Manko bei der Erzeugung von grünem Strom. Die Ostsee erweist sich als wenig launisch.

Ostsee-Windkraft: Chance und Riesenherausforderung

Der Bund hatte die Offshore-Ausbauziele in diesem Jahr deutlich angehoben. "Der Fadenriss, der durch den Systemwechsel bei der Vergabe von Bauflächen entstanden ist, wird jetzt endlich geschlossen", sagt Andree Iffländer, Chef von Wind-Energy-Networks MV. Für die gesamte Branche sei dies eine große Chance, aber auch Riesenherausforderung. "Lieferketten wurden durch die Pandemie gestört, jetzt der Krieg", so Iffländer. Hinzu kommt: Mit Nordex hat ein Windkrafthersteller MV verlassen. Mit der Übernahme der Werften durch den Bund gingen potenzielle Fertigungsstätten für Konverterstationen verloren. Es sei nicht einfach.

Die Ostsee ist schon jetzt ein begehrter Bauplatz. Iberdrola plant mit „Baltic Eagle“ und „Windanker“ seinen zweiten beziehungsweise dritten Windpark in deutschen Gewässern. Die Spanier wollen dann allein mit 1,1 GW Leistung zur Nummer eins der grünen Stromproduzenten in dem Brackwassermeer aufsteigen. Seit 2018 liefert Iberdrola über den Windpark „Wikinger“ bereits Strom an Land. Das Unternehmen Parkwind errichtet derzeit einen Windpark nahe Rügen mit einer Kapazität von 257 MW. Vor Fischland-Darß soll der Windpark Gennaker (927 MW) gebaut werden. Die Genehmigung liegt vor. Der Nabu will den Bau blockieren, hat Widerspruch gegen die Genehmigung eingelegt.

Weitere Stromleitungen mit Gigawatt-Leistung in der Ostsee

Weitere Projekte sind geplant, 50Hertz schafft mit „Ostwind 3“ und „Ostwind 4“ die Stromanbindungen dafür. Sie sollen östlich von Rügen ebenfalls in den Greifswalder Bodden führen und westlich von Lubmin bei Vierow anlanden. Vor allem „Ostwind 4“ wird ein Giga-Projekt – vorausgesetzt, der Bund weist weitere Bauflächen für Windkraftfelder aus. „Mit einer Kapazität von einem Gigawatt Leistung wird diese Stromkabeltrasse erstmals als Gleichstromstrecke (DC) ausgelegt“, so Quick. Diese Technologie war bislang nur in der Nordsee nötig.

Die einzelnen Windanlagen werden immer leistungsfähiger. Der Windkraftanlagen-Hersteller Vestas und Siemens-Gamesa haben Prototypen mit 15 MW Leistung entwickelt. „Mit positiven Effekten für Umwelt und Strompreise“, so Iffländer. Denn während sich die Gesamtleistung bis 2026 in der deutschen Ostsee verdreifacht, wird sich die Zahl der Anlagen lediglich verdoppeln. Tendenziell senke das den Eingriff in die Meeresumwelt.

Nabu blockiert Windparkbau an Land

Wann die Arbeiten für das 2019 genehmigte Projekt „Gennaker“ beginnen, hängt von den Behörden ab, die über den Nabu-Widerspruch befinden müssen. Nicht nur offshore liegen durchfinanzierte und genehmigte Projekte auf Eis. An Land sind es etwa zehn Windparks, die der Umweltverband in MV kritisch sieht, mit Widersprüchen oder Klagen gegen deren Bau vorgeht.

Der Nabu will sich – trotz des von der Bundesregierung beschlossenen vorrangigen Ausbaus der erneuerbaren Energien – auch weiter als Anwalt von geschützten oder bedrohten Arten verstehen. „Kritische Fragen des Artenschutzes werden wir weiter aufrufen“, sagt Nabu-Mitarbeiterin Leonie Nikrandt. Wie, das wird sich zeigen. „Wir schauen jetzt erst einmal, wie der Gesetzgeber die angekündigte Beschleunigung von Genehmigungsverfahren ausgestaltet.“