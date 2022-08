﻿Ostsee-Zeitung begleitet „Gorch Fock“ in den Warnemünder Hafen

Für die Singer-Songwriterin Lea ist das Konzert am Sonntag in Heringsdorf das erste auf Usedom. Vor ihrem Auftritt hat sie im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG über ihre Lieblingssongs, Campingurlaub auf der Insel und das Thema Melancholie gesprochen – und darüber, was sie auf Usedom unbedingt erleben will.