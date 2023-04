Was ist wichtig im Lokaljournalismus? Das sagen die Leser der OSTSEE-ZEITUNG

Rostock. Die OSTSEE-ZEITUNG ist mehr als eine Zeitung, die informiert, Menschen aus der Nachbarschaft und ihre Geschichten vorstellt, das Weltgeschehen kompetent einordnet. Sie ist für viele langjährige Leserinnen und Leser zu einem Stück Heimat geworden, Lektüre, die beim Frühstück nicht fehlen darf. Die OSTSEE-ZEITUNG ist wertvoll für die Versorgung mit zuverlässigen Fakten, für die Meinungsbildung in unserer Demokratie. „In Ihrer OZ lesen Sie, was die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern und der Welt bewegt“, unterstreicht OZ-Chefredakteur Andreas Ebel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Interessen auf Leserinnen und Leser abstimmen

Um die Berichte künftig noch genauer auf Ihre Interessen hin abzustimmen, haben wir im Februar die große OZ-Leserumfrage gestartet. 4655 Printleserinnen und -leser haben sich an ihr beteiligt. Die jüngste teilnehmende Person war 20, die älteste 100 Jahre alt. Das Durchschnittsalter lag bei 72 Jahren. Die Anteile der an der Umfrage beteiligten Frauen und Männer waren nahezu gleich groß.

Die Leserumfrage hat ein Durchschnittsalter der Printleserschaft von rund 72 Jahren ergeben. © Quelle: Benjamin Barz

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was wünschen sich nun die Leserinnen und Leser? Was ist aus ihrer Sicht verbesserungs- und ausbaufähig? Was schätzen sie?

Eine an die Beteiligten gerichtete Frage lautete, an welchen Themen sie besonders interessiert seien. Gut 90 Prozent gaben die Lokalpolitik an, gefolgt von Berichten zu und über Veranstaltungen mit knapp 70 Prozent sowie Themen zu Menschen aus der Region mit rund 65 Prozent.

Mit gut 40 Prozent erreichen auch die Berichte über den Lokalsport einen „ordentlichen Wert“, wobei Fußballligist Hansa Rostock mit knapp 50 Prozent auf das größte Interesse innerhalb der Sportberichterstattung stößt, wie Ressortchef Christian Lüsch erläutert. Und weiter: „Der Anspruch, den wir daraus ableiten, ist, dass wir dicht dran sind und nicht nur über die Spiele selbst berichten wollen, sondern viel mehr über das, was die Spieler in den verschiedenen Sportarten bewegt und ausmacht, nämlich über ihre Emotionen etwa.“

Emotionale Geschichten berühren Leserschaft besonders

Lüsch zieht hier für sich und sein Team den Schluss, dass das Geschichten von großen Erfolgen sind, an denen sich auch andere, die nicht teilnehmen oder auf dem Spielfeld stehen würden, erfreuen könnten. Genauso verhalte es sich bei Misserfolgen und Abstiegen guter Mannschaften, die in gleicher Weise Menschen bewegten. Es ist der besagte Funke, der da überspringt, den ein guter Sportreporter einfängt und zu vermitteln vermag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist spannend? Was interessiert eine breite Leserschaft? Es ist mit das Kerngeschäft von Qualitätsjournalismus. Dabei immer allen gerecht zu werden, sei auch mitunter ein „Drahtseilakt“, wie Chefredakteur Andreas Ebel zugibt. Während die einen gern mehr Stoff aus ihren Nachbarschaftsregionen lesen möchten, sei genau das anderen Lesern zu provinziell, weiß Ebel aus vielen Gesprächen. In dieser Melange aus Meinungen stets ein fundiertes und interessantes Angebot zu offerieren, ist tägliche Herausforderung, Ansporn und Freude gleichermaßen.

Lesen Sie auch

Der offene Dialog wird großgeschrieben

Mit der vertieften Ozelot-Veranstaltungsbeilage, in denen Events in naher und etwas weiterer Zukunft angekündigt und aufbereitet werden, etwa in Form von Interviews mit bekannten Vertretern aus der Film- und Musikbranche, ist dem Wunsch nach einem Plus an mehr Berichten in diesem Bereich just nachgekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

OZ-Reporterchef Kay Steinke: „Dieses Angebot wollen wir stetig erweitern, Interesse wecken und Tipps geben.“ Außerdem sollen die Leser selbst ihre Meinungen noch stärker kundtun dürfen, in Form von Leserbriefen beispielsweise, sagt Andreas Ebel. Der offene Dialog wird großgeschrieben. Die OZ soll noch lange bleiben, was sie ist: eine wichtige Stimme in Mecklenburg-Vorpommern.