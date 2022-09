Gartenlauben in Klütz: Diebe klauen lieber Baumaterial als Fernseher

Fernseher, Monitore, Fahrräder und Küchengeräte stehen scheinbar nicht mehr so hoch im Kurs der Diebe, die in Gartenlauben einbrechen. Höher in der Gunst sind derzeit Baumaterial und Arbeitsgeräte.