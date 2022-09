﻿Ostseewelle-Moderatorin: „Nachdem ich mein Kind verloren hatte, bekam ich Hassbotschaften“

Stefanie Büssing

Der Hass im Netz hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Das Gute: Auch die Strafen sind härter geworden und immer mehr Menschen zeigen die Delikte in der virtuellen Welt an. Das ist wichtig, findet OZ-Redakteurin Stefanie Büssing, damit die Täter zur Rechenschaft gezogen werden.