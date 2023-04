﻿OZ-Blitzkritik: Rostocker Publikum feierte Karat

Die Band ist am Samstagabend vor 700 Konzertgästen in der Rostocker Nikolaikirche aufgetreten

Rostock. Karat in der Rostocker Nikolaikirche? Ausverkauft. 700 Besucher waren am Samstagabend gekommen, um die Band zu sehen, die ein lupenreines Ostrockprogramm lieferte. Hits wie „Schwanenkönig“, „Blumen aus Eis“ oder „Gewitterregen“ kennt das Publikum seit über 40 Jahren – das Programm hatte eine deutliche Oldie-Schlagseite. Seit 48 Jahren gibt’s Karat, wie Sänger Claudius Dreilich betonte, der auch einen Gruß an seinen Vater in die Moderation einbettete. Herbert Dreilich (1942-2004) war in der Position des Sängers sein Vorgänger.