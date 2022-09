Großeinsatz für vier Feuerwehren in Boltenhagen am Dienstagabend: An der Strandpromenade war kurz nach 20 Uhr auf einem Balkon in einem mehrstöckigen Gebäude ein Brand ausgebrochen, der sich über den kompletten Dachstuhl ausgebreitet hat. Der Schaden geht in die Millionen. War ein Heizstrahler die Ursache?