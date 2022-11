﻿OZ-Forum zu Long Covid und Corona-Impfnebenwirkungen: Die wichtigsten Antworten

Neele ist 23 Jahre alt, macht eine Ausbildung zur Ergotherapeutin in Lübeck und lebt in einem Wohnwagen, der auf einer Koppel in Nordwestmecklenburg steht. Auf Instagram berichtet die junge Frau, warum eine Wohnung für sie nicht infrage kommt und warum sie mit 14 schon wusste, was sie will. Hier erzählt sie ihre Geschichte.