Gewinnen Sie 5x2 Karten für die exklusive Preview des neuen Polizeiruf 110 aus Rostock

Rostock. Die Krimireihe Polizeiruf 110 hat eine lange Tradition, bereits seit 1971 flimmern die Filme über die Mattscheibe. Seine Wurzeln hat die Reihe im DDR-Fernsehen. Weitergeführt wurde sie dann in der ARD. Eines der Gesichter des Polizeirufs, der beliebte Schauspieler Charly Hübner, hat seine Rolle als Kommissar Bukow inzwischen an den Nagel gehängt. Im neuesten Krimi, der in der Hansestadt Rostock spielt, gibt nun Lina Beckmann ihr Debüt an der Seite von Anneke Kim Sarnau.

Fünf Glückliche können den Einstand der neuen Kommissarin, vor allen anderen, in einer exklusiven Preview sehen. Die Gewinner haben die Möglichkeit, die Hauptdarstellerinnen Anneke Kim Sarnau und Lina Beckmann sowie Josef Heynert, Andreas Guenther und Uwe Preuss live zu erleben. Vor Ort sein werden zudem Regisseur Dustin Loose und die Produzentin Iris Kiefer. Moderiert wird der Abend von Andreas Kuhlage.

Gewinnen Sie Tickets für die Preview von Polizeiruf 110 in Rostock

Die Tickets für die Preview von „Polizeiruf 110: Daniel A.“ gibt es nicht im freien Verkauf, sie werden ausschließlich verlost. Gewinnen Sie jeweils 5x2 Karten.

Die Preview findet am 16. Februar 2023 im Rostocker Volkstheater (Großes Haus/Doberaner Straße 134/135) statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn ist 19.30 Uhr. Das Erste zeigt den „Polizeiruf 110: Daniel A.“ am Sonntag, 19. Februar, ab 20.15 Uhr. Im Anschluss ist der Film in der ARD-Mediathek verfügbar.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 8. Februar um 12 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und stehen auf der Gästeliste.