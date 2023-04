OZ-Gewinnspiel

Rostocker erhält exklusiven Zugang zur „Aidasol“ – und trifft einen Schlagerstar

Das Kreuzfahrtschiff „Aidasol“ läuft in den Hafen von Warnemünde ein. Am 16. April startet das Schiff von hier aus in die neue Ostsee-Saison.

Am 16. April startet die Rostocker Kreuzfahrt-Reederei Aida Cruises in die neue Ostsee-Saison. Die „Aidasol“ und „Aidamar“ stechen dann von Warnemünde aus in See. Die OZ hat einen besonderen Vorabzugang verlost – inklusive Treffen mit einem Schlagersternchen.