Die OZ verlost sechs Tickets für Udo-Jürgens-Show am 10. Februar in Rostock

Snowbeat Festival in Wittenberg: Die OZ verlost 5 mal 2 Eintrittskarten

Seit zehn Jahren veranstalten die Macher von Airbeat One im Winter das Snowbeat Festival. Im Alpincenter Wittenberg im Westen von MV geben sich am 4. Februar Star-DJs die Klinke in die Hand. OZ-Leser können Karten für das Event gewinnen.