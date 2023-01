﻿OZ-Karte: Solange braucht der Rettungswagen in den Regionen von MV

Die Daten zeigen: Dorfbewohner in Mecklenburg-Vorpommern müssen teils deutlich länger auf einen Rettungswagen warten als die Einwohner von Rostock und Schwerin. Die Maximalfrist von 15 Minuten für 90 Prozent der Einsätze erreicht kein einziger Landkreis.

Schwerin. Wer in ländlichen Regionen von MV wohnt, muss als Notfallpatient tendenziell länger auf einen Rettungswagen warten. In Vorpommern-Rügen, im Kreis Rostock, Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und der Mecklenburgische Seenplatte erreicht nur gut jeder zweite Rettungswagen den Notfallort in der gesetzlichen Hilfsfrist von zehn Minuten. Das geht aus der Statistik des Sozialministeriums für das Jahr 2021 hervor.

Am schnellsten kommt der Rettungswagen in den Städten Rostock und Schwerin zum möglicherweise lebensbedrohlich verletzten Patienten. Die Zahl der Einsätze hat in den vergangenen Jahren tendenziell zugenommen.

Die Rettungsdienstverordnung legt für die gesetzliche Hilfsfrist den Mittelwert aller Einsätze zu Grunde. Deshalb überschreiten den Durchschnittswert von zehn Minuten trotz teils langer Anfahrtswege mit der Mecklenburgische Seenplatte (11:23 Minuten) und Vorpommern-Rügen (10:38 Minuten) nur zwei Landkreise.

Die Verordnung sagt auch, dass auf dem Land in 90 Prozent der Einsätze die Maximalfrist von 15 Minuten nicht überstiegen werden soll. Das erreicht kein einziger Landkreis.

Im Landkreis Rostock werden lediglich 84 Prozent der Einsätze innerhalb von 15 Minuten absolviert. Schlusslicht ist Ludwigslust-Parchim mit 76 Prozent. Das heißt: Jede vierte oder fünfte Rettungsfahrt zum womöglich lebensbedrohlich erkrankten Patienten dauert in ländlichen Regionen länger als eine Viertelstunde. Lediglich der Kreis Vorpommern-Greifswald kommt mit einem Durchschnittswert von 86 Prozent an die Werte der beiden Städte Rostock und Schwerin heran.

Als Ursache benennen die Kreise die langen Wege auf dem Land und die tendenziell steigenden Einsatzzahlen. Mitarbeiter des Rettungsdienstes beklagen, dass sie immer häufiger zu Einsätzen gerufen werden, bei denen auch der Anruf beim kassenärztlichen Notdienst oder ein Hausarztbesuch am kommenden Tag ausgereicht hätten. Ist der Rettungswagen dann im Einsatz, müssen bei einem weiteren Einsatz Rettungswagen von anderen Wachen anfahren. Und das dauert dann länger.

VdEK: Luftrettung könnte zu spürbarer Verbesserung führen

Die Kreise wollen die Anfahrtszeiten durch den Bau neuer Rettungswachen verkürzen, haben dazu ein Gutachten erstellen lassen. Doch der Verband der Ersatzkassen (VdEK) bremst: „Rettungswachen mit im Jahresdurchschnitt weniger als einem Einsatz täglich werden nicht zu mehr Qualität in der Notfallversorgung führen.“ Aus Sicht des VdEK könnte die Luftrettung als Ergänzung zu einer spürbaren Verbesserung führen.

Ähnlich argumentieren Experten. „Es ist eine Illusion, dass wir durch einen Ausbau von Rettungswachen Lücken schließen und Hilfsfristen deutlich minimieren können“, sagt der Greifswalder Gesundheitsforscher Wolfgang Hoffmann. Denn schon jetzt fehle Personal. Statt für einen massiven Ausbau plädiert Hoffmann für eine „telefonische Triage“ von Rettungsdienst, kassenärztlichem Notdienst und Hausarzt.

Bei einem Notruf soll entschieden werden, ob für den Patienten tatsächlich ein Rettungswagen erforderlich ist oder doch der kassenärztliche Notdienst ausreicht. „Dafür bauchen wir aber belastbare Zahlen, wie häufig der Rettungsdienst missbraucht wird“, so Hoffmann. Zudem müssten Luftrettung und Telemedizin den bodengebundenen Rettungsdienst ergänzen.