﻿Kostenloser Landeszootag-Eintritt für Kinder von Steuerzahlern in MV? Das ist nur gerecht

Kostenfrei bis 19:00 Uhr lesen

Streit um Ferienaktion

Es sollte eine nette Geste für die Kinder in MV werden – und endete im politischen Streit: Denn beim Landeszootag konnten am Dienstag nur Kinder aus MV kostenlos in die teilnehmenden Tierparks, andere mussten ganz normal bezahlen. Die OZ hat sich im Rostocker Zoo umgehört, was Besucher dazu sagten.