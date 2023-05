Krebs besiegt, große Liebe, Kampf gegen Kilos: Warum wir beim Rostocker Firmenlauf im OZ-Team starten

Rostocker. Es ist eine wunderbare Geschichte und sie handelt davon, wie der Sport einem Menschen seinen Lebensmut wieder zurückgeben kann. Vor gut acht Jahren war es, da bekam Kati Jaeger die niederschmetternde Diagnose: Brustkrebs. „Ich war sehr getroffen. Es hätte damals auch anders ausgehen können.“ Doch die Rostockerin gab nicht auf. Sie kämpfte gegen die Krankheit – und gewann, erzählt sie heute glücklich.

2016 begann sie mit dem Laufen, nach einer langen Reha, um sich wieder besser zu fühlen und zurückzukehren ins Leben: „Es war die beste Entscheidung. Ich bin seitdem bei vielen Laufveranstaltungen dabei gewesen, darunter waren auch zehn Marathons in Hamburg, Berlin, London, New York, Chicago und Tokio“, berichtet die 54-Jährige, die heute fit wie nie ist.

So sportlich soll es auch für sie weitergehen – deshalb hat sie sich für die OZ-Laufaktion 2023 angemeldet, bei der sich OZ-Leser und Mitarbeiter unseres Medienhauses gemeinsam auf den Rostocker Firmenlauf am 21. Juni vorbereiten. Kati Jaeger hat einen der begehrten 45 Plätze im Team ergattert. Wer ihre Mitstreiter sind, was sie motiviert und warum sie an der Aktion teilnehmen, skizzieren wir hier für sie.

Laufen als Ausgleich zum Büro

Jens Post aus Prohn bei Stralsund ist fast zwei Meter groß und läuft, um einen Ausgleich vom Bürojob zu finden, um fit zu bleiben und ein paar Kilos zu verlieren. „Letzteres gelingt mir in letzter Zeit nicht so gut, weil mir Bier und Erdnussflips sehr schmecken“, scherzt der 51-Jährige.

Jens Post aus Prohn beim Rügenbrückenlauf. © Quelle: privat

Den Firmenlauf sehe er als große Motivation in der Gruppe, „weil man auch für die anderen mitläuft“. Er freut sich auf Tipps von Experten zum Beispiel beim gemeinsamen Training am 31. Mai im Rostocker Leichtathletikstadion von Marathon-Champion Tom Gröschel.

Anne Sternberg aus Rostock bezeichnet Sport sogar als ihre erste große Liebe: „Und da kann ich mich nach wie vor für vieles begeistern. Ich laufe schon mehr als mein halbes Leben, aber eher fürs Wohlbefinden als für Leistung. Laufen macht mich immer glücklich, es geht mir hinterher immer besser als vorher“, sagt die OZ-Leserin.

Vorfreude aufs erste Rennen

Klara Richter, Volontärin bei der OZ, läuft inzwischen seit einem Jahr regelmäßig. „Ich habe aber noch nie an einem Rennen teilgenommen. Das will ich mit dem Firmenlauf ausprobieren“, freut sich die Rostockerin auf die neue Herausforderung. Sportliche Erfahrung sammelte sie auch schon beim Pilates, Fitnesstraining oder Tanzen.

OZ-Volontärin Klara Richter, hier noch in kuscheliger Jacke am Warnemünder Strand, schnürt jetzt die Laufschuhe. © Quelle: privat

Lena Bergmann ist auch Volontärin im OZ-Medienhaus: „Ich habe schon in meiner Kindheit an kleineren Laufveranstaltungen teilgenommen. Vor ein paar Jahren hab ich mich auf zehn Kilometer festgelegt und bin einige Läufe mit der Distanz gelaufen. Für nächstes Jahr habe ich mir meinen ersten Halbmarathon vorgenommen – mit der Teilnahme am Rostocker Firmenlauf möchte ich mein Training wieder etwas ankurbeln.“

So geht die OZ-Laufaktion Ziel der OZ-Laufaktion ist der 14. Rostocker Firmenlauf am 21. Juni um 18.30 Uhr im Stadthafen der Hansestadt. Mit einem 45-köpfigen Team bestehend aus Mitarbeitern und Lesern wird die OSTSEE-ZEITUNG bei dem Rennen starten, das als der größte sportliche Treffpunkt der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern gilt. Ein gemeinsames Training der OZ-Mannschaft findet am Mittwoch (31. Mai) ab 18.30 Uhr im Rostocker Leichtathletikstadion statt – unter der Anleitung des OZ-Trainerteams mit Spitzenläufer Tom Gröschel, Erik Schoob, Jan Seemann, Aliena Seemann und Maiken Göcke. Beim Firmenlauf starten dann OZ-Mitarbeiter und Leser jeweils in Vierer-Staffeln. Jeder Läufer absolviert dort eine Strecke von 3,5 Kilometern.

Sarah Klas ist Redakteurin bei der OZ: „Da ich im letzten Jahr das Laufen begonnen, lieben gelernt, aber leider auch wieder aufgegeben habe, nutze ich den Firmenlauf als guten Anlass, die Laufschuhe zu entstauben und wieder etwas fitter zu werden“, sagt sie.

Fußball-Nachwuchschef ist auch am Start

Christian Blanck aus Rostock spielt derweil aktiv Fußball im Verein und ist Trainer und Nachwuchschef beim Rostocker FC: „Ich laufe nun aber auch schon seit ein paar Jahren gerne in meiner Freizeit und nehme mehrmals jährlich an Zehn-Kilometer- oder Halbmarathon-Volksläufen teil. Ich freue mich besonders auf die OZ-Staffel, da man dort gemeinsam läuft und der Firmenlauf ein besonderes Flair hat, wo ich bisher noch nicht mitlaufen konnte“, verdeutlicht der 45-Jährige.

Christian Blanck ist Nachwuchsleiter beim Rostocker FC und jetzt auch Mitglied im OZ-Laufteam. © Quelle: privat

Tanja Machendanz aus Broderstorf bei Rostock hat mit einer Freundin vor einiger Zeit angefangen, zu laufen. „Generell bin ich sportlich, fahre ab und zu auch mit dem Fahrrad zur Arbeit, habe aber in den letzten Jahren wenig aktiven Sport betrieben. Mit der Laufgruppe hoffe ich auf professionellen Input und bin gespannt auf sportliche Fortschritte“, sagt die 51-Jährige.

Stephan Müller hat ebenfalls schon an einigen Laufevents teilgenommen, er freut sich aber nun besonders auf das Teamgefühl bei der OZ-Laufaktion: „Ich bin gespannt, laufe seit vielen Jahren mit großer Leidenschaft“, bekräftigt er.

Stephan Müller freut sich auf den Firmenlauf mit der OZ. © Quelle: privat

Robert Berlin, Chef vom Dienst Digitales bei der OZ, startet bei der OZ-Laufaktion, „weil sie Leser und Mitarbeiter zusammenbringt, weil ich die Atmosphäre von Tausenden Gleichgesinnten am Rostocker Stadthafen miterleben möchte und nicht zuletzt, weil mich die Teilnahme motiviert, selbst sportlich aktiv zu bleiben“. Der OZ-Redakteur lief bis zuletzt ein bis zwei Mal im Monat, will sein Pensum aber nun steigern: „Beim Laufen kann ich meine Gedanken sortieren. Und das Gefühl, wenn der letzte Schritt getan ist – einfach unschlagbar“, meint er.

Ferusa Richter aus Roggentin bei Rostock liebt das Laufen ebenfalls, dreht gern für sich im Wald von Kösterbeck ihre Runden: „Ich würde das gern mal mit anderen Leuten machen“, nennt sie ihre Motivation für die Teilnahme.

Laufen als perfekter Ausgleich

Toni Friedrich ist Mitarbeiter in einem Rostocker Fitnessstudio. Die OZ-Laufaktion gefalle ihm, sie sei eine gute Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen. „Ich habe mein Leben lang Sport getrieben und bin erst seit ein paar Jahren begeisterter Läufer. Laufen ist für mich der perfekte Ausgleich zum Alltag. Ich freue mich auf den Austausch mit den anderen Läufern und Coaches und den Firmenlauf“, sagt der sportliche 35-Jährige.

Gerlind Michaelis startete bereits bei den ersten beiden OZ-Laufaktionen 2021 und 2022 für unser Medienhaus. Ihr OZ-Laufshirt trägt sie seitdem stolz bei vielen großen Laufveranstaltungen. Erst kürzlich war sie beim bekannten Rennsteiglauf dabei, ihren ersten Marathon lief sie 2006 in Havanna. Nun freut sich die 60-Jährige aus Lambrechtshagen bei Rostock, wieder Teil des OZ-Teams zu sein.

Gerlind Michaelis mit OZ-Laufshirt beim Molli-Lauf in Bad Doberan. © Quelle: privat

Zudem im OZ-Team dabei sind als Leser Andreas Heinze, Heike Steusloff, Norbert Heusiger von Waldegge, Christian Vierow, Annette Kirchhoff, Heike Bernitt, Holger Schierz, Jana Döring, Matthias Hahn, Heike Hensel, Ulrike Höppner, Gerold Schwarz, Jürgen Noack, Sven Hellwig, Matthias Kaye, Patricia Reichard, Robert Vogler, Angela Hehl, Michael Hennen und Katharina Wulff.

Aus Reihen der OZ verstärken die Mannschaft neben den oben Genannten Julia Mittag, Julia Kaiser, Friederike Baumgärtner, Anika Sümnicht, Philippa Bouren, Gina Henning, Johannes Weber, Ove Arscholl, Daniel Heidmann, Kay Steinke, Alexander Müller und Alexander Loew.

OZ