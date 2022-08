﻿OZ live vom Hansa-Spiel: So ist die Stimmung vor dem Ostseestadion

Nordduell in der 2. Fußball-Bundesliga: Am Sonntagmittag ist der FC St. Pauli zu Gast im Ostseestadion.Die OSTSEE-ZEITUNG begleitet das Geschehen. Wir berichten in einem OZ live gegen 13.30 UIhr über die Stimmung vor dem Ostseestadion.

Rostock. Am Sonntag um 13.30 Uhr trifft der Hansa Rostock in der 2. Fußball-Bundesliga im heimischen Ostseestadion auf den FC St. Pauli. Das wirkt sich bereits vor dem Spiel auf die Lage in der Stadt aus. Ab 11 Uhr zogen Hansa-Anhänger in einem Fanmarsch vom Stadthafen zum Stadion, der ohne größere Zwischenfälle über die Bühne ging. Die Polizei hat wegen der Risikopartie der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hansa Rostock und dem FC St. Pauli ein Großaufgebot von Kräften im Einsatz. Die OZ berichtet live gegen 13.30 Uhr von der Stimmung ums Stadion.

Rund um den Rostocker Hauptbahnhof waren am Sonntag Dutzende Transportwagen und Polizeistreifenwagen aufgefahren; unweit vom Bahnhof war ein Wasserwerfer postiert. Die ankommenden St. Pauli-Fans aus Hamburg wurden zu wartenden Shuttle-Busse geleitet, die sie in Richtung Ostseestadion bringen sollten.

