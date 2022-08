﻿OZ live vom Hansa-Spiel zum Nachschauen: Stimmung vor dem Ostseestadion

Nordduell in der 2. Fußball-Bundesliga: Am Sonntagmittag ist der FC St. Pauli zu Gast im Ostseestadion.Die OSTSEE-ZEITUNG begleitet das Geschehen. Hier das OZ live zur Stimmung vor dem Ostseestadion zum Nachschauen.

Rostock. Am Sonntag spielt der Hansa Rostock in der 2. Fußball-Bundesliga im heimischen Ostseestadion auf den FC St. Pauli. Das wirkte sich bereits vor dem Spiel auf die Lage in der Stadt aus. Ab 11 Uhr zogen Hansa-Anhänger in einem Fanmarsch vom Stadthafen zum Stadion, der ohne größere Zwischenfälle über die Bühne ging. Die Polizei hat wegen der Risikopartie der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hansa Rostock und dem FC St. Pauli ein Großaufgebot von Kräften im Einsatz. In einem OZ live berichten OZ-Reporter über die Geschehnisse vor dem Ostseestadion und den Fanmarsch, an dem nach Polizeiangaben rund 1500 Menschen teilnahmen. Das OZ live zum Nachschauen.