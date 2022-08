Am Samstag um 22.30 Uhr steht auf der Rostocker Hanse Sail ein Highlight an, das viele sehnsüchtig erwartet haben: das traditionelle Feuerwerk über dem Stadthafen. Wer sich das Spektakel nicht vor Ort ansehen kann, hat hier die Gelegenheit. Die OSTSEE-ZEITUNG ist live bei der Pyro-Show dabei.

Rostock. Es ist jedes Jahr das Highlight der Hanse Sail: Wenn traditionell am Samstag das Feuerwerk über dem Rostocker Stadthafen abgeschossen wird, schauen Tausende Besucher des maritimen Volksfestes – Kinder wie Erwachsene – gebannt in den Himmel. Und: Die mehrminütige Pyro-Show läutet bekanntermaßen den Partyabend ein.

Die OSTSEE-ZEITUNG ist live dabei, wenn die Szenerie über Rostock um 22.30 Uhr in bunten Farben leuchtet. Am besten zu sehen ist das Spektakel an den Kaikanten.