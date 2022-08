﻿OZ live: Wie wichtig ist die Hanse Sail 2022 in Rostock für MV, Frau Schwesig?

Startschuss für die Hanse Sail 2022: Zum Auftakt des maritimen Großevents ist auch Manuela Schwesig in Rostock. Bei OZ live spricht die Ministerpräsidentin im Zuge des Hanse Sail Business Forums gegen 11.30 Uhr über maritime Traditionen und die Bedeutung der Sail für das Land.

Rostock. Mehr als 100 Interessierte aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft kommen am Donnerstag beim Hanse Sail Business Forum in der Stadthalle Rostock zusammen. Das Interesseist jedes Jahr – auch Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin des Landes, richtet Grußworte an den Teilnehmerkreis. Bei der 21. Ausgabe der Veranstaltung, die vom Initiativkreis Wirtschaft – bestehend aus der IHK Rostock, dem Unternehmerverband Rostock-Mittleres Mecklenburg und der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern – geht es um Klima- und Energiepolitik sowie den Austausch zu den drängendsten Themen der Wirtschaft.

Im Zuge der Veranstaltung ist Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zu Gast bei OZ live. Wir sprechen mit ihr über den Start der Hanse Sail 2022 und was das Event für das Land bedeutet. Das Gespräch können Sie hier ab circa 11.30 Uhr live verfolgen:

Von Lea-Marie Kenzler