﻿OZ-Podcast „Große Hofpause“: Von den Kindern in der Ukraine, Hoffnung und dem Traum vom Fliegen

Rostock. In der Ukraine verlieren Kinder täglich ihre Eltern, ihre Gesundheit oder ihr Leben. Frühgeborene erfrieren, weil Strom in den Krankenhäusern fehlt. Es gibt Menschen, die dieses nicht hinnehmen. So ein Mensch ist Tatjana Kiel. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine hat sich der Schwerpunkt von Tatjana Kiels Arbeit verändert. Zusammen mit Dr. Wladimir Klitschko, der die Bedarfe aus dem Kriegsgebiet übermittelt, hat sie die Initiative #WeAreAllUkrainians gegründet.

Mit ihrem Netzwerk entwickeln sie akute Sofortmaßnahmen sowie nachhaltige Hilfsprojekte, um möglichst vielen Menschen in der Ukraine sowie Geflüchteten in Deutschland zu helfen. Sie spricht über die neuesten Entwicklungen und Projekte

Leiter der Don Bosco Schule Rostock spricht mit Bestseller Autorin

In der neuen Folge des OZ-Podcasts „Große Hofpause“ spricht Gert Mengel (Schulleiter Don Bosco Schule Rostock) mit Tatjana Kiel auch über ihre Schulzeit und das neue Kinderbuch, welches sie gemeinsam mit Dr. Wladimir Klitschko vor Kurzem veröffentlicht hat. Dr. Klitschko und sie haben die vierstufige Erfolgsmethode „F.A.C.E.“ entwickelt, welche in Dualität von Körper und Geist methodisch die Willenskraft von Menschen stärkt.

Im neuen Kinderbuch „Wil, der Wolkenstürmer, und der Traum vom Fliegen“ zeigen beide fantasievoll auf, wie Kinder ihre persönlichen Stärken finden und daraus Willenskraft entwickeln. Deshalb fordert Tatjana Kiel auch eine ganz neue Orientierung in der Schule hin zu den Softskills.

OZ-Podcast: „Große Hofpause“ mit CEO von Klitschko Ventures

Im OZ-Podcast „Große Hofpause“ spricht Schulleiter Gert Mengel mit Gästen aus MV und ganz Deutschland über ihre Schulzeit, ihr Engagement und darüber, wie sich aus ihrer Sicht die Bildung in Deutschland weiter entwickeln muss.

Die neue Folge ist ab sofort unter https://grossehofpause.podigee.io/ und auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar. Unter allen Hörerinnen und Hörern verlosen wir außerdem drei Exemplare von "Will, der Wolkenstürmer, und der Traum vom Fliegen". Nehmen Sie jetzt unter aktion.ostsee-zeitung.de/quiz/yw2xn/ am Gewinnspiel teil und sichern Sie sich Ihre einmalige Chance auf ein signiertes Exemplar.

