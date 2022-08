OZ-Schülerprojekt „Mads“ startet bald – jetzt noch anmelden

Bei „Medien an der Schule“ (Mads) bekommen junge Leute die OZ aufs Smartphone und können journalistisch arbeiten. Doch was haben sie davon?

Medien an der Schule

Rostock. Viele Teenager sind neugierig. Vor allem auf Menschen. Jugendliche „laufen“ ihnen etwa in den sozialen Medien hinterher, ob es nun beispielsweise Influencer, Musiker, Sänger, Schauspieler, Fußballer oder Models sind.

Mithilfe der OSTSEE-ZEITUNG können Jugendliche aber auch Leute aus ihrer Umgebung kennenlernen: Tierärzte oder Politiker oder Feuerwehrleute oder Landwirte oder Seeleute oder Polizisten oder Sportler, auch Schauspieler, auch Musiker.

Als Reporter Themen setzen

Das (traditionelle) OZ-Projekt „Medien an der Schule“ (Mads) gibt Schülern die Möglichkeit zu recherchieren, zu schreiben, zu fotografieren, zu filmen, zu podcasten. Sie können als OZ-Reporter eigene Themen setzen und darüber groß oder klein berichten, sie können Menschen kennenlernen und sich an Porträts versuchen. Sie können Kommentare schreiben und ihre Lieblingsbücher vorstellen, Filme rezensieren oder ihre Gedanken zum Schulsystem notieren. Veröffentlicht werden die Beiträge in der klassischen Papierzeitung und digital.

Klassisch und online gibt es im Mads-Projektzeitraum von November bis Juni auch die OZ zum Lesen für die Kids und die Projekt-Lehrer. Für Pädagogen gibt es wöchentliche Newsletter, in denen es Tipps gibt, wie Nachrichten, Entwicklungen und Geschehnisse in den Unterricht integriert werden könnten.

Mads fördert Medienkompetenz

Doch wozu der ganze Aufwand, der von Wirtschaftspartnern aus der Region unterstützt wird? Es geht um Medienkompetenz, darum, Schüler zu ermuntern, sich aus mehreren Quellen zu informieren. Außerdem sollen sie üben, kritisch durch den Mediendschungel zu „segeln“, um etwa Falschnachrichten, Propaganda und krude Theorien besser zu entdecken oder um redaktionelle Beiträge von Werbung zu unterscheiden. Für manche Schüler ist Mads überhaupt erst einmal ein Training, um besser lesen zu können und andere Worte zu entdecken. Für Mads geeignet sind vor allem Klassen von der 7. bis zur 12. Klasse von Regionalen Schulen und Gymnasien, egal welcher Trägerschaft.

So machen Sie mit!

Möchten andere Klassenstufen und Schulformen ebenfalls dabei sein, bitte anrufen oder melden: 0381 / 365 255 (Klaus Amberger) oder E-Mail: klaus.amberger@ostsee-zeitung.de.

Die Anmeldung für das kostenfreie Projekt, das durch einen Journalisten der OZ begleitet wird, ist einfach: www.mads.de/anmeldung

Informieren kann man sich auch per Telefon: 0800 / 50 52 478 (gebührenfrei) von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr oder per E-Mail: info@mads.de.