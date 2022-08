OZ-Schülerprojekt „Mads“ startet bald – jetzt noch schnell anmelden!

Die Sommer-Festival-Saison in MV steuert aufs Finale zu. Am Wochenende lassen es Musikfans noch mal richtig krachen – beim Goa- und Psytrans-Open-Air Indian Spirit in Eldena bei Ludwigslust. Tickets, Preise, Line-up, Programm, Shuttle ab Rostock, Hamburg oder Berlin: Was Besucher wissen müssen.