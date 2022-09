Herbstliche Kunstwerke: OZ sucht kreativste Kita in MV und vergibt tolle Preise

Der Öltanker „Galissas“ befindet sich derzeit auf dem Weg nach Russland. Er passierte am Dienstag die Ostsee vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns. Auf dem Schiff ist groß ein Z zu sehen. Beobachter denken dabei an den russischen Slogan für den Krieg in der Ukraine. Was steckt wirklich dahinter?