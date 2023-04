OZ sucht das „schönste Osternest in MV“: Jetzt Foto hochladen und gewinnen

Rostock/Rügen. Egal ob schlicht und opulent, aus natürlichen Materialien oder kunstvoll gestaltet – ein Osternest mit bunten Ostereiern gehört in Mecklenburg-Vorpommern zum Osterfest einfach dazu. Dieses Jahr sucht die OSTSEE-ZEITUNG das schönste Exemplar. Auf die Gewinner warten Gutscheine von Amazon und der Bäckerei Junge im Gesamtwert von 60 Euro.

Wenn Sie sich an der OZ-Aktion beteiligen wollen, dann schicken Sie uns ein Bild Ihres selbstgestalteten Osternests. Egal, ob es einfach mit bunten Eiern, Süßigkeiten, Spielzeug oder anderem gefüllt ist – wichtig ist, es kommt von Herzen und wurde mit Liebe gebastelt. Auch kreative Lösungen wie die „Eiersteine umgarnt von Seegras“ von Leserfotograf Andre Dorn sind denkbar. Die OZ-Redaktion freut sich auf Ihre Oster-Kreationen!

OZ-Fotoaktion: Die Gewinne im Überblick

Bis Dienstag, den 11. April, können sich alle fleißigen Osterbastler mit ihren Werken für die OZ-Aktion bewerben. Das „schönste Osternest in MV“ wird mit einem Gutschein der Bäckerei Junge in Höhe von 30 Euro prämiert. Für den 2. Platz gibt es einen Amazon-Gutschein in Höhe von 20 Euro und für den 3. Platz einen Amazon-Gutschein in Höhe von 10 Euro.

So können Sie mitmachen

Laden Sie das Bild von Ihrem Osternest einfach hier hoch. Dabei unbedingt das Stichwort „Schönstes Osternest“ in der Überschrift platzieren und Name, Anschrift mit angeben. Außerdem wäre es schön, wenn Sie kurz dazuschreiben, wie genau es entstanden ist.

Die Bilder werden in einer Galerie online veröffentlicht und das eine oder andere Exemplar auch in der Zeitung abgedruckt. Einsendeschluss ist der 11. April. Im Anschluss werden die besten eingereichten Bilder ab dem 12. April zur Abstimmung gestellt. Bis zum 14. April können unsere OZ-Abonnenten ihren Favoriten wählen.